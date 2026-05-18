México espera a 11 europeos más de cara al Mundial 2026

De cara al Mundial 2026, la Selección Mexicana de Javier Aguirre ya cuenta con 4 futbolistas que militan en Europa, sin embargo, en los siguientes días llegarán 11 jugadores más que militan en el Viejo Continente; algunos de ellos podrían quedar fuera de la justa que arranca el siguiente jueves 11 de junio desde la cancha del nuevo Estadio Ciudad de México.

Guillermo Ochoa fue el primero en reportar en el CAR en busca de ser parte de la lista definitiva y hacer historia en su sexta Copa del Mundo, mientras que este lunes 18 de mayo, Mateo Chávez, Edson Álvarez y Jorge Sánchez hicieron lo propio para incorporarse a los jugadores que preparan su partido ante Ghana del próximo viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc.

Los 11 europeos que hacen falta en la concentración del Tri

Considerando la prelista de 55 jugadores publicada el pasado 12 de mayo, mismos de los que saldrán los 26 que representarán a México durante la siguiente Copa del Mundo, aún restan 11 futbolistas en Europa que arribarán a la concentración en los siguientes días:

Álex Padilla / es uno de favoritos para ser sacrificado de la lista final del Tri, ya que su último partido jugado fue el miércoles 4 de marzo ante Real Sociedad en la Copa del Rey.

Johan Vásquez / pilar de la Selección Mexicana. Luce el gafete de capitán con Genoa y anotó contra el Milan de Santiago Giménez en su último partido disputado en la Serie A.

César Montes / Tras más de 15 días de inactividad, el defensor se encuentra lesionado y podría regresar hasta finales de mayo, quedando entre algodones de cara al debut de México ante Sudáfrica en el Estadio Banorte.

César Montes se encuentra lesionado, sin embargo, es uno de los bastiones del Tri en la zona defensiva. Mexsport

Julián Araujo / el 8 de marzo fue el último partido del lateral con el Celtic, por lo que su regreso a las canchas podría ser demasiado tarde para superar la prelista de 55 jugadores y terminar entre los 26 que disputen la Copa Mundial de la FIFA.

Luis Chávez / tras 9 meses fuera por lesión, el mediocampista regresó el 22 de abril a las canchas, sumando 5 partidos consecutivos con actividad y tratando de ganarse un sitio en el equipo de Javier Aguirre.

Álvaro Fidalgo / jugando 90 minutos en sus últimos 5 partidos con Betis (45’ Vs Real Madrid y 45’ Vs Barcelona) el Maguito tratará de mantenerse entre los contendientes por un sitio titular con Javier Aguirre.

Álvaro Fidalgo en sus primeros minutos vistiendo la playera de la Selección Mexicana. Mexsport

Obed Vargas / el mediocampista de 20 años se mantiene en el radar del estratega mexicano para subirse al Mundial 2026, jugando en 4 de los últimos 5 partidos del Atlético de Madrid, por lo que llegará en ritmo a la convocatoria con Selección Mexicana.

Orbelín Pineda / el mediocampista suma 5 goles y 2 asistencias en la temporada, contando con actividad en 31 partidos y siendo titular en 29 de ellos; luce complicado que termine fuera de la lista de 26.

César Chino Huerta / fue el 3 de mayo cuando el desequilibrante extremo regresó a la actividad con Anderlecht tras siete meses de ausencia por lesión, recobrando la ilusión de ser parte de la convocatoria final del Vasco.

César 'Chino' Huerta no podrá ser convocado a los partidos que la Selección Mexicana dispute en enero. (Mexsport).

Raúl Jiménez / pese a que en las últimas semanas no ha contado con las titularidades esperadas en Fulham, El Lobo de Tepeji se encuentra en el mejor estado de forma posible para buscar su primer tanto en una Copa del Mundo.

Santiago Giménez / finalmente, el delantero del Milan busca meterse con los Rossoneri a la Champions League de la siguiente temporada y posteriormente reportar con el Tri para el que significaría su primer Mundial.

BFG