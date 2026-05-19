UEFA suspende de por vida a DT que grabó a jugadoras en los vestidores

El entrenador checo Petr Vlachovsky ha recibido una sanción histórica y que busca ser ejemplar para evitar que alguien más vuelva a repetir una actitud similar. Ahora, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) ha impuesto una inhabilitación vitalicia por acoso y violencia de género en el deporte.

El exentrenador checo fue sancionado de forma permanente tras confirmarse que filmó a sus propias jugadoras a escondidas en las zonas de duchas y vestidores vulnerando la privacidad de forma sistemática.

El que fuera el estratega del club 1. FC Slovacko por casi tres lustros, y que incluso llegó a dirigir a la selección femenina sub-19 de la República Checa, instaló dispositivos para grabar a más de una docena de mujeres a lo largo de un periodo de cuatro años.

El escándalo estalló definitivamente en 2023. El técnico fue arrestado luego de que las autoridades cibernéticas descubrieran que el material audiovisual ilícito estaba siendo difundido en línea. Tras enfrentar a la justicia checa, el año pasado recibió una condena de un año de prisión suspendida, acompañada de una restricción local de cinco años que le impedía ejercer en los banquillos de su país.

Sanción internacional y cero tolerancia

El Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA no se limitó al castigo local. Al evaluar el caso, determinaron que el comportamiento del timonel violó flagrantemente sus normativas de conducta indecente.

Tras anunciar la suspensión de por vida este martes, la UEFA dio un paso más allá: solicitó formalmente a la FIFA que esta inhabilitación se extienda a nivel global, y exigió a la Asociación de Fútbol de la República Checa la revocación definitiva de su licencia profesional.

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) celebró el fallo a través de un comunicado oficial. El sindicato global enfatizó que esta expulsión envía un mensaje necesario de cero tolerancia hacia el comportamiento abusivo.

Asimismo, la organización reconoció el trabajo de su delegación checa y, sobre todo, aplaudió la valentía de las futbolistas que decidieron romper el silencio, subrayando que la prioridad del deporte debe ser garantizar un entorno laboral seguro y libre de acoso para todas las jugadoras.