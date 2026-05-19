Conoce el asombroso viaje de Yan Diomandé de Daytona Beach hasta ser un seleccionado mundialista

Agosto de 2023. Una cancha de futbol en Loudoun, Virginia, con unas pocas docenas de espectadores y un adolescente de 17 años, solo en un país que todavía no terminaba de entender. Cae de rodillas sobre el césped y llora a mares después de marcar el gol del título. No hay cámaras de televisión. Únicamente están él, sus compañeros del AS Frenzi y la certeza de que algo grande está por venir.

Dos años después de aquel momento de gloria que escapó a la masividad de los medios digitales, Yan Diomandé pisará el Lincoln Financial Field de Filadelfia el 14 de junio como la figura de Costa de Marfil para medirse ante Ecuador en el partido inaugural de su combinado nacional en el Mundial. Un universo totalmente diferente en el mismo país en el que el futbol marcó el camino de su vida.

La historia de Diomandé empieza en Costa de Marfil, donde a los 15 años recibió una oferta que pocos adolescentes aceptarían: cruzar el Atlántico solo, sin familia, sin hablar una sola palabra de inglés, para jugar en la academia DME de Daytona Beach, Florida. Las reglas internacionales de la FIFA prohíben a los clubes europeos fichar jugadores menores de 16 años fuera de su país, así que el camino que se abría ante él era tan inusual como prometedor. Él lo aceptó.

Muy lejos de tu familia, de tus amigos, de las personas que amas, y yo no hablaba inglés, así que fue realmente difícil”, recordó el jugador ante la prensa la semana pasada, poco después de ser convocado al equipo nacional. “Pero fue una gran experiencia.”

Florida no fue sencilla. La cultura chocaba con todo lo que traía de África: los códigos de respeto, la manera de hablar con los mayores, la forma de relacionarse. En el carro del dueño del equipo, Wayne Dorman, la joven promesa ponía música francófona para no olvidar de dónde venía. Dorman le devolvía con reggae jamaicano. Dos mundos tratando de entenderse en el mismo asiento.

Pero Diomandé jugaba, y cuando lo hacía, todo lo demás desaparecía. Dorman recuerda el primer entrenamiento de prueba: “Dejó a los entrenadores boquiabiertos”. Cuando corrió el rumor de su talento y los rivales empezaron a marcarlo con dureza, él simplemente esquivaba las entradas y seguía. En agosto de 2023 marcó los dos goles de la final nacional de la United Premier Soccer League, una liga de desarrollo de bajo nivel que ese día, para él, valía todo. El gol en tiempo extra, el MVP del torneo, las lágrimas sobre el pasto: Dorman dice que ese momento “lo llevó a otro nivel”.

El dueño del equipo tenía razón. En enero de 2025, Diomandé firmó con el Leganés en España y debutó como profesional nada menos que ante el Real Madrid. En julio llegó al RB Leipzig y en su primera temporada en la Bundesliga anotó 12 goles y repartió nueve asistencias, suficiente para ganar el premio al mejor novato del campeonato alemán.

Sus transferencias millonarias ya cambiaron la vida de su familia en Costa de Marfil. “No puedes comprar la felicidad con dinero, pero es una parte de la felicidad”, dijo. “Gané suficiente en Leipzig para ayudar a mi familia, para traerlos aquí, para cuidarlos.”

Yan Diomandé fue reconocido como el mejor jugador joven de la Bundesliga después de su primera temporada. Reuters

Dorman, su exjefe en Florida, también verá algo de ese dinero. FIFA tiene programas que obligan a los clubes compradores a repartir un porcentaje de los traspasos entre los equipos formadores, y Frenzi recibirá su tajada, suficiente para sostener el club varios años más y crear equipos juveniles nuevos.

Ahora viene el Mundial. Diomandé llega mencionado como posible fichaje de Chelsea, con el planeta entero mirando. De las canchas semivacías de Virginia al escenario más grande del futbol, en el mismo país donde lloró de rodillas hace apenas dos años. Todo fue muy rápido. Él mismo lo dijo.