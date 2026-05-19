César Montes y Luis Chávez reportan con la Selección Mexicana en el CAR

Los futbolistas mexicanos que militan en el extranjero siguen llegando a México para integrarse al llamado de Javier Aguirre e iniciar la concentración de cara al Mundial 2026 y ahora ha sido el turno de César Montes y Luis Chávez, quienes en las próximas horas se incorporarán al Centro de Alto Rendimiento (CAR), esto según informó la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Varoniles.

Ambos elementos, quienes militan actualmente en la Liga Premier de Rusia defendiendo las camisetas del Lokomotiv y el Dynamo de Moscú respectivamente, arribaron a la capital del país esta mañana de martes.

Montes ha jugado 26 partidos en la liga de Rusia acumulando 2,206 minutos y cuatro anotaciones. En el caso de Luis Chávez, quien regresa a la selección, ha tenido una actividad limitada consecuencia de su lesión que arrastra del año pasado.

Rumbo a la Copa del Mundo, César Montes y Johan Vásquez son la muralla defensiva de la Selección Mexicana Mexsport

Los llamados de Montes y Chávez se suman al de Guillermo Ochoa, quien fue el primero de los extranjeros en presentarse al llamado de Aguirre, casi a la par de aquellos integrantes de la Liga MX. El lunes se reportaron Edson Álvarez, Mateo Chávez y Jorge Sánchez.

Finalmente, a través de un breve comunicado, la dependencia oficial reiteró que la llegada del resto de los jugadores convocados que participan en ligas del extranjero se mantendrá de forma escalonada a lo largo de los próximos días, manteniendo informada a la afición sobre cada uno de los arribos en la sede de concentración.

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Mexicana?

Edson Álvarez con la Selección Mexicana. Mexsport

México enfrentará en su próxiomo duelo de preparación para el Mundial 2026 a la selección de Ghana este viernes en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla.

El representativo dirigido por Javier Aguirre aún tendrá ausencia de jugadores internacionales como de LaLiga, Premier League y Serie A de Italia que están por concluir el próximo fin de semana.