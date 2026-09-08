La NFL 2026 inicia donde terminó: Patriots y Seahawks, bajo la sombra del Super Bowl

La NFL decidió hacer algo extraño para comenzar una temporada. En lugar de buscar una historia nueva, regresará a la última que escribió.

Siete meses después de que los Seahawks levantaran el Vince Lombardi sobre los Patriots, los mismos dos equipos volverán a encontrarse. Esta vez no será en Santa Clara ni habrá el título en juego. Será en Lumen Field, con Seattle estrenando su corona y Nueva Inglaterra intentando demostrar que aquella derrota no fue el punto final de su historia.

El miércoles, la National Football League comenzará donde terminó. Pero no será la misma.

La revancha entre Seahawks y Patriots será apenas la tercera ocasión en la historia en que los dos protagonistas del Super Bowl anterior se enfrenten en la Semana 1. Antes ocurrió en 1970, cuando los Vikings enfrentaron a los Chiefs, y en 2016, cuando los Broncos volvieron a recibir a los Panthers después de derrotarlos en el Super Bowl 50. Denver volvió a ganar.

Seattle buscará repetir aquella historia. Nueva Inglaterra, cambiarla.

Ek kickoff de la NFL será en miércoles

Será apenas la segunda ocasión desde 1920 que la NFL inaugura su temporada en miércoles. La primera fue en 2012, cuando la liga adelantó el kickoff para no coincidir con el discurso de Barack Obama en la Convención Nacional Demócrata.

Esta vez no hay política de por medio. Hay espectáculo. ¿Qué cambió en siete meses?

Seattle conserva buena parte del núcleo que le permitió conquistar el Super Bowl LX. Sam Darnold seguirá como quarterback, Jaxon Smith-Njigba llega como vigente Jugador Ofensivo del Año y Devon Witherspoon y Leonard Williams encabezan una defensa que pretende demostrar que el campeonato no fue una excepción.

Pero incluso el campeón tuvo que aceptar que ganar también significa perder piezas. Kenneth Walker III, el MVP del Super Bowl, se marchó a Kansas City. Además, Seattle estrena coordinador ofensivo con Brian Fleury.

Patriots y Seahawks abrirán la temporada, será la tercera ocasión que se celebre una revancha inmediata de Super Bowl en el kickoff de la temporada.. Reuters

Nueva Inglaterra en cambio, utilizó el receso para intentar borrar la distancia que existió entre ambos equipos en febrero. Drake Maye tendrá ahora una pieza que cambia el tamaño de su ofensiva: A.J. Brown. Los Patriots también incorporaron a Romeo Doubs, Alijah Vera-Tucker, Dre'Mont Jones y Kevin Byard.

Es decir, los Patriots que entrarán el miércoles a Lumen Field no son exactamente aquellos que salieron derrotados de Santa Clara. Y Seattle tampoco.

Por eso el head coach Mike Macdonald tiene razón cuando advierte que sería una trampa intentar jugar el partido de febrero otra vez. Los equipos cambian, los jugadores cambian y, sobre todo, las respuestas cambian.

La primera semana de una temporada tiene algo de experimento. Hay planes que se preparan durante meses y otros que nacen después de la primera jugada.

¿Dónde comienza realmente la nueva NFL?

En realidad, el miércoles será apenas el primer capítulo de una temporada que parece diseñada para recordarnos que la NFL ya no cabe dentro de Estados Unidos.

Menos de 24 horas después de Seahawks-Patriots, los Rams y los 49ers llevarán la liga hasta Melbourne para disputar el primer partido de temporada regular de la NFL en Australia. Será también el segundo gran espectáculo independiente del arranque, algo que hace que esta Semana 1 tenga dos inauguraciones en lugar de una.

La expansión internacional alcanzará un récord de nueve partidos en siete países y cuatro continentes durante 2026. Londres tendrá tres encuentros; Madrid, Munich, Melbourne, París, Río de Janeiro y Ciudad de México completarán el mapa.

Y entre todos esos destinos hay uno particularmente importante para nosotros. La NFL regresará a México para recuperar una relación que durante años fue una de las más sólidas fuera de Estados Unidos.

La temporada comenzará en Seattle, cruzará el Pacífico, pasará por Europa y Sudamérica y terminará tocando nuevamente nuestra puerta.

Principales contrataciones en la NFL 2026

Los Rams son quizá el ejemplo más exagerado. Después de quedarse cerca del Super Bowl, Los Angeles decidió dejar de ser paciente. Incorporó a Myles Garrett, a Trent McDuffie y, contra toda lógica temporal, convenció a Aaron Donald para regresar del retiro aunque no hará el viaje a Australia debido a que todavía no alcanza su plenitud física. Garrett viene de una temporada de 23 capturas de quarterback y Donald vuelve a los 35 años para formar una pareja defensiva que parece diseñada por alguien que no recibió el memorándum sobre la prudencia.

Aaron Donald salió del retiro para incorporarse a los Rams aunque no estará en el primer partido de la temporada.Redes sociales

También cambió el paisaje en Kansas City, donde Kenneth Walker III se reunió con los Chiefs y Justin Fields llegó para ampliar las opciones detrás de Patrick Mahomes. En Pittsburgh, Aaron Rodgers afrontará su última temporada, ahora con Mike McCarthy. Mike Evans aterrizó en San Francisco y varios quarterbacks cambiaron de camiseta en una de las temporadas bajas más inquietas de los últimos años.

Principales cambios de reglas

La NFL y la NFLPA modificaron su sistema disciplinario para poner mayor atención en cinco acciones relacionadas con la seguridad: el hip-drop tackle, el horse-collar tackle, el lanzamiento, los golpes a jugadores indefensos y los bloqueos por la espalda.

Un jugador que acumule tres infracciones de una de esas categorías durante la temporada recibirá una suspensión de un partido.

La NFL sancionará con un partido de suspensión a los jugadores que inc. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Es otra señal de una liga que intenta modificar el juego sin dejar de venderlo como el mismo espectáculo brutal de siempre.

Y quizá esa sea la mejor manera de entender lo que sucederá en Lumen Field.

La NFL quiere que reconozcamos el escenario, pero que no sepamos exactamente qué vamos a encontrar dentro.

La NFL empieza mirando hacia atrás, pero todo lo que importa estará hacia adelante y terminar el 14 de febrero en el SoFi Stadium en donde se celebrará el próximo Super Bowl.