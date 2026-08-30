Aaron Donald regresa del retiro para jugar una temporada más con Los Angeles Rams

Aaron Donald regresará a Los Angeles Rams después de más de dos años fuera de la NFL. La franquicia confirmó este domingo que el tackle defensivo dejará el retiro para disputar una temporada más con el equipo dirigido por Sean McVay.

El defensivo, quien puso fin a su carrera tras 10 temporadas con los Rams en marzo de 2024, firmará un contrato por un año para iniciar una nueva etapa con la franquicia. Su regreso se produce de cara al inicio de la nueva temporada de la NFL.

Donald volverá a una línea defensiva que contará también con Myles Garrett, recién llegado procedente de los Cleveland Browns. Ambos jugadores compartirán equipo después de que Los Angeles concretara el movimiento para incorporar al defensivo.

Los Angeles Rams confirman el regreso de Aaron Donald

Aaron Donald se retiró en marzo de 2024 después de disputar 10 temporadas con Los Angeles Rams. Más de dos años después de anunciar su salida de la NFL, el tackle defensivo acordó su regreso con la misma franquicia.

Durante las últimas semanas, Donald realizó pruebas con la línea defensiva comandada por el coach Giff Smith como parte del proceso para analizar su situación y evaluar la posibilidad de volver a jugar.

Finalmente, Los Angeles Rams confirmó este domingo el regreso del defensivo a través de un video publicado en redes sociales. El anuncio puso fin a la espera sobre la posible vuelta de Donald para la nueva campaña.

De acuerdo con los reportes de Adam Schefter e Ian Rapoport, el acuerdo entre el jugador y la franquicia será por una temporada y contemplará un salario base de 20 millones de dólares. El contrato podría aumentar hasta los 30 millones de dólares si Aaron Donald cumple con los incentivos establecidos en el acuerdo.

Durante su primera etapa con los Rams, Donald fue nombrado Jugador Defensivo del Año en tres ocasiones y obtuvo distintos reconocimientos individuales. También formó parte del equipo que conquistó el Super Bowl LVI.

Aaron Donald compartirá defensiva con Myles Garrett

En su regreso a Los Angeles Rams, Aaron Donald compartirá con Myles Garrett en la línea defensiva. Garrett llegó recientemente a la franquicia californiana procedente de los Cleveland Browns.

Para concretar la incorporación del defensivo, los Rams enviaron a Cleveland a Jared Verse, además de una selección de primera ronda del Draft de 2027 y compensaciones adicionales incluidas en la operación.

La llegada de Garrett y el regreso de Donald modifican la conformación de la defensiva de Los Angeles para la nueva temporada, con dos jugadores que ahora compartirán unidad dentro del equipo de Sean McVay y se perfilan como uno de los favoritos en la conferencia nacional.