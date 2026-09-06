Patriots vs. Seahawks: ¿cuándo y dónde ver el Kickoff de la NFL 2026?

La temporada 2026 de la NFL comenzará este miércoles 9 de septiembre con la reedición del partido por el Super Bowl LX. Los Seattle Seahawks recibirán a los New England Patriots en Lumen Field para poner en marcha una nueva campaña del futbol americano profesional de Estados Unidos.

El arranque de la temporada será diferente al de otros años, ya que la Semana 1 comenzará en miércoles. El calendario contempla además el primer partido de temporada regular de la NFL en Australia, por lo que habrá actividad internacional desde los primeros días de la campaña.

¿Cuándo y dónde ver Patriots vs. Seahawks?

El Kickoff de la NFL 2026 entre New England Patriots y Seattle Seahawks se disputará este miércoles 9 de septiembre a partir de las 18:20 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión en México estará disponible tanto en televisión abierta como en televisión de paga. Canal 5 tendrá la señal en televisión abierta, mientras que ESPN será la opción para seguir el encuentro a través de la televisión de paga. Disney+ será la opción en streaming.

Los aficionados también podrán acceder a la cobertura completa de la temporada mediante NFL Game Pass. Este servicio requiere una suscripción para tener acceso a todos los partidos de la liga.

El encuentro en Lumen Field marcará el inicio de la campaña después de que ambos equipos protagonizaran el partido por el Super Bowl LX, por lo que la temporada arrancará con una reedición de ese enfrentamiento.

49ers vs. Rams será el primer partido de NFL en Australia

La Semana 1 también tendrá un partido internacional. Los San Francisco 49ers enfrentarán a Los Angeles Rams el jueves 10 de septiembre en el Melbourne Cricket Ground, en Australia, en el primer encuentro de temporada regular de la NFL disputado en ese país.

El partido comenzará a las 18:35 horas, tiempo de la Ciudad de México, y tendrá una transmisión global exclusiva a través de Netflix. La plataforma iniciará su cobertura horas antes del encuentro con la previa.

El duelo contará además con un show musical de medio tiempo protagonizado por los Jonas Brothers, como parte de la transmisión internacional del encuentro.

Este partido será el primero de cinco que Netflix transmitirá durante la temporada 2026 de la NFL. La plataforma tendrá así presencia en distintos momentos de la campaña, comenzando con el histórico encuentro entre 49ers y Rams en Australia.