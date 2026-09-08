Sufrida victoria del Real Betis en el debut de Álvaro Fidalgo en Champions

El Real Betis firmó un regreso histórico a la Champions League con una victoria un tanto sufrida ante el Lille (2-3) en el Stade Pierre-Mauroy.

El conjunto de Manuel Pellegrini sufrió un inicio complicado: Ayase Ueda adelantó a los locales en el minuto 12 con un cabezazo, pero apareció Marc Bartra, quien empató de cabeza en el 33’ tras un centro de Pablo Fornals. Aunque, minutos después, Alexsandro volvió a poner por delante al Lille.

En la segunda parte, el Betis reaccionó con contundencia. Bartra, otra vez de cabeza y esta vez tras un centro de Isco, igualó el marcador en el 49’. Cuatro minutos después, Troy Parrott completó la remontada con un disparo cruzado tras una gran jugada individual.

Álvaro Fidalgo tuvo minutos con el Betis y debutó en la Champions League REUTERS

La expulsión de Ethan Mbappé por agresión a Natan en el 56’ dejó a los franceses con diez y facilitó el control final de los verdiblancos, que resistieron las acometidas del Lille para llevarse los tres puntos en su primera noche europea en 21 años.

Álvaro Fidalgo debuta en Champions League

Álvaro Fidalgo saltó al terreno de juego en el minuto 61 en sustitución de Isco Alarcón, con el marcador ya a favor del Betis (3-2).

El mediocampista mexicano, que disputa su primera temporada completa en el club andaluz tras su llegada desde el América, cumplió el sueño de debutar en la máxima competición continental.

En los casi 30 minutos que estuvo en el campo, Fidalgo aportó orden y control en el mediocampo, ayudando a proteger la ventaja y a gestionar el partido con un hombre más. Su entrada coincidió con el momento en el que el equipo necesitaba frescura y seguridad para cerrar el triunfo.

La participación de Fidalgo es aún más especial, ya que en el pasado mercado de pases, diversos rumores lo vinculaban con una posible salida del Real Betis.

La incertidumbre sobre su continuidad generó especulaciones durante semanas, pero finalmente se quedó en la plantilla de Pellegrini.

Con este debut, Fidalgo no solo suma minutos en Champions, sino que refuerza su papel dentro del proyecto verdiblanco. Después de las dudas generadas por los rumores de traspaso, el mediocampista vuelve a tener protagonismo y demuestra que puede aportar en los momentos clave.