Brennan rompe récord de la década tras victoria en Etapa 4 de La Vuelta a España 2026

Matthew Brennan rompió nuevamente los récords que se han establecido en La Vuelta a España con la conquista de su cuarta victoria en esta edición.

El pasado 2 de septiembre, el británico plantó una nueva marca al superar el registro de 3 triunfos por parte de Tadej Pogačar en la edición 2019 para un debutante, y ahora se convirtió en el primer corredor en ganar cuatro etapas en una gran vuelta durante su debut desde Fernando Gaviria en el Giro de Italia 2017.

El ciclista de Visma Lease a Bike ya había conseguido logros en Manosque, Roquetes y Lorca, por lo que volvió a responder en esta serie que terminó en sprint después del día de descanso para los corredores.

Una escapada que no logró llegar a la meta

La tercera semana de La Vuelta a España comenzó con una fuga que intentó cambiar el rumbo, protagonizada por Kevin Vermaeke, Valentin Madouas, Simon Dalby, Jasha Sütterlin y Ronald Thalmann; se mantuvieron al frente durante buena parte del recorrido entre Cortegana y La Rábida.

En el sprint intermedio, Vermaeke fue el primero en cruzar y ganó 20 puntos, mientras que Sutterlin consiguió 17 y Thlamann sumó 15.

El pelotón mantuvo el control y terminó neutralizando la escapada antes de llegar a kilómetros decisivos; con la meta cada vez más cerca, los equipos de los velocistas comenzaron a tomar posiciones.

A menos de cinco kilómetros de la meta, el equipo Visma I Lease a Bike se colocó al frente para preparar el sprint. Wout van Aert volvió a ser una pieza importante para el equipo al posicionar a Brennan, quien aprovechó el lanzamiento para buscar su cuarto triunfo.

¿Qué viene para la etapa 17?

La Vuelta, Etapa 17, continuará este 9 de septiembre, que correrá 185 km, entre Dos Hermanas y Sevilla, con un poco más de 1,000 metros de desnivel.

La etapa está catalogada como llana; tal y como lo dice Fernando Escartín, director deportivo de La Vuelta, se espera una jornada en la que una fuga pueda tomar protagonismo al inicio, aunque los equipos de los velocistas tendrán la posibilidad de controlar la carrera para buscar una definición al sprint.

Mientras tanto, la clasificación general sigue manteniendo a Enric Mas como el líder y a Felix Gall y Primož Roglič como acompañantes del podio.