La prensa griega se rinde ante Armando “La Hormiga” González tras su doblete con Olympiacos

Armando “La Hormiga” González tuvo este martes una de esas noches que pueden cambiar la manera en que un futbolista empieza a ser visto en un nuevo país.

El delantero mexicano marcó dos goles y dio una asistencia en la victoria 3-2 del Olympiacos sobre el Volos en la Copa de Grecia, pero su actuación trascendió el marcador. La prensa griega lo colocó como el protagonista absoluto del partido y comenzó a rendirse ante el atacante que llegó desde México.

La gran estrella de los rojiblancos fue el mexicano Armando González”, destacó Gazzetta, al resumir una actuación en la que el delantero participó directamente en los tres goles del Olympiacos.

In.gr tampoco tuvo dudas al señalarlo como la figura destacada del encuentro. El medio griego resaltó sus dos anotaciones, conseguidas en los minutos 42 y 50, además de la asistencia que entregó en el 68’ a Gustavo Puerta.

González comienza a hacerse notar en Grecia. Sus goles están acaparando reflectores y espacios entre la prensa que cubre el día a día del deporte en Grencia.

La prensa de Grecia tituó fiesta latina. Especial

¿Qué fue lo que más impresionó a la prensa griega?

González abrió el marcador al minuto 42 al aprovechar un rebote dentro del área después de un cabezazo de Filis que había sido rechazado por el arquero Koselev. Apenas comenzó el segundo tiempo, volvió a encontrar la portería con un remate de cabeza tras un centro de Pedersen.

Y cuando parecía que su trabajo estaba terminado, apareció otra vez.

Al minuto 68 asistió a Puerta para el 3-0, en el debut del colombiano con el Olympiacos. Tres goles del equipo rojiblanco y tres intervenciones directas del mexicano.

Para Gazzetta, eso fue suficiente para convertirlo en “la gran estrella” de la noche.

González acapara titulares en los portales deportivos. Especial

¿Cómo cambió González el partido del Olympiacos?

La presencia del mexicano fue particularmente importante porque el encuentro estuvo lejos de ser una exhibición perfecta del campeón griego.

El Olympiacos construyó una ventaja de 3-0, pero permitió que el Volos reaccionara hasta colocarse 3-2. Lo que parecía una victoria cómoda terminó convirtiéndose en un cierre con nervios.

La prensa griega incluso describió el desenlace como un tramo en el que el Olympiacos estuvo bajo presión.

El delantero no necesitó esperar a que su equipo dominara completamente el partido. Encontró un rebote, atacó un centro y después fabricó una asistencia.

González anotó su primer doblete en el fubtol europeo. Especial

Tres acciones. Tres goles.

El mexicano había marcado en la primera ronda de la Copa de Grecia ante el AEL. Ahora hizo mucho más al convirtir un doblete, asistió y recibió el reconocimiento de los medios locales.

Eso último puede ser tan importante como los goles.

Cuando un futbolista extranjero llega a un nuevo campeonato, primero necesita jugar. Después, producir. Finalmente, conseguir que hablen de él.

González ya consiguió las tres cosas.