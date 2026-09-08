“Rafa Márquez es extraordinario": David Trezeguet elogia presente de la Selección Mexicana

En 1999 fueron compañeros en el Mónaco. También se encontraron como rivales en un amistoso Francia 1-0 México en el 2006. Del franco-argentino David Trezeguet hay una profunda admiración por Rafael Márquez, de quien aplaude su proyecto como seleccionador.

“Por Rafa tengo, aparte de lo deportivo, en el aspecto personal un sentimiento muy importante hacia él, es un personaje con mucha humildad. Demostró a lo largo de su carrera de ser un ejemplo, demostró ser un jugador extraordinario”.

Los elogios de Trezeguet, invitado especial en el World Sports Tourism Congress, recalcan que Rafa Márquez es el sucesor ideal de Javier Aguirre, entrenador del Tricolor en el ciclo del Mundial 2026.

“Hoy le toca vivir otro tipo de situación a Rafa, porque pasa como una experiencia de ser un acompañante al entrenador que estuvo, Aguirre. Pasa a ser ese número uno como entrenador, es consciente de la responsabilidad que tiene”.

En su visita a México, David Trezeguet compartió sus sensaciones para la siguiente ruta de México hacia la Copa del Mundo 2030.

“México tendrá que seguir creciendo, seguir demostrando sus cualidades para centrar objetivos más importantes de los que ha hecho hasta ahora, y bueno, Rafa creo que tiene todas las cualidades y todas las sensaciones para demostrar sus cualidades”.

El exjugador, también con la nacionalidad argentina, fue cuestionado si en algún momento imaginó al Kaiser como entrenador de la Selección Nacional de México.

“Bueno, Rafa siempre ha sido un referente dentro del campo del juego y todo ese referente siempre se transmite desde otro lugar, en este caso como entrenador. Se ha preparado, ha sumado experiencia, siempre ha sido un personaje muy humilde, de esa extracción de trabajo muy importante e interesante. Ha estado en equipos con mucha ambición, lo quiere transmitir, es lo que pretende para lo que se viene con la Selección de México”.

De River Plate para el mundo

David Trezeguet recordó uno de sus sueños en la vida, jugar para River Plate (2011-2013) tras un prestigioso andar en Europa, razón por la que fungió como panelista en el Congreso Mundial de turismo Deportivo celebrado en la CDMX.

"Hacer conocer lo que es el mundo River, demostrar nuestro crecimiento no sólo futbolístico, en parte dinámica, objetivos y seguir creciendo como club, estamos en buen equilibrio con objetivo claro del 2030, estadio monumental sede del este evento y seguir desarrollando, dar mucha disponibilidad que River es una gran marca, crecer a nivel social y económico".

Por ello, Trezeguet, clave con sus goles para el ascenso en Argentina, se dijo orgulloso de ser embajador de los Millonarios.

"Tuve una sintonía importante con River en un momento complicado para el club, como hincha fue cumplir un sueño, sentimiento particular, el club va evolucionando, ha vuelto a su tradición, cultura ganadora, mostrar ese centro formativo de jugadores que nacen, crecer y emigran a Europa".