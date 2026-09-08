Armando “Hormiga” González sufre su primer gran cambio con Olympiacos

El futuro de Armando “Hormiga” González en Olympiacos tendrá su primer cambio importante apenas unas semanas después de su llegada al futbol griego. Darko Kovačević se despidió esta mañana del martes del equipo futbolístico griego Olympiacos, donde se desempeñaba como director deportivo desde el año 2024.

El movimiento también abrió la posibilidad de un retorno de Antonio Cordón, luego de haber ocupado esa misma posición en 2023.

¿Cómo afecta la salida de Kovačević a Hormiga González?

El cambio de la dirección deportiva no significa que el futuro de Hormiga González esté en riesgo. El delantero mexicano deberá continuar demostrando su capacidad dentro de la cancha mientras el club define quién estará al frente de la estructura deportiva.

El movimiento ocurrió horas antes de la disputa del partido de la Copa de Grecia ante el OFI, donde Armando “Hormiga” González terminó el partido con 2 goles anotados para el equipo.

¿Quién es Darko Kovačević?

Es un exfutbolista serbio que se desempeñó como delantero y que tuvo trayectoria en diferentes clubes de Europa, por ejemplo, Juventus, Lazio, Real Sociedad y Olympiacos, donde construyó una parte importante de su carrera.

Durante su era futbolista, representó a la selección de Yugoslavia y posteriormente a Serbia y Montenegro, con la que disputó 59 partidos internacionales.

En su estancia con la Real Sociedad, tuvo el mayor crecimiento de su carrera, donde consiguió convertirse en uno de los delanteros más importantes del equipo.

En 2007 llegó a Olympiacos y permaneció dos temporadas con el club. Durante ese periodo consiguió títulos como la Supercopa, Superliga y Copa de Grecia.

Para 2009 dio el siguiente paso y terminó ese capítulo de su vida siendo futbolista en 2009.

Después de retirarse, Darko continuó ligado a su último club desempeñando diferentes funciones dentro de la estructura deportiva. El serbio trabajó como jefe del departamento de scouting y asesor técnico; en febrero del 2024 asumió el puesto de director deportivo.

Antonio Cordón vuelve a aparecer

La salida de Kovacevic puso nuevamente sobre la mesa el nombre de Antonio Cordón; anteriormente fue director deportivo de Olympiacos entre junio y diciembre de 2023.

Su regreso sería una vuelta a un proyecto que ya conoció y en el que trabajó durante una etapa de cambios dentro del club. Los rumores apuntan a que el español podría regresar para ocupar nuevamente el cargo; sin embargo, mientras no exista una confirmación oficial, su llegada debe mantenerse como una posibilidad y no como un hecho.

¿Qué sigue para Hormiga González y Olympiacos?

Con la salida de Darko Kovačević, el equipo griego tendrá que definir quién encabezará el proyecto deportivo. La decisión marcará el rumbo de una plantilla en la que Armando “Hormiga” González comienza a ganar protagonismo.

Olympiacos enfrentó a OFI en el estadio Georgios Karaiskakis, donde Armando González logró un doblete en un momento particular para Olympiacos, justo cuando la institución atraviesa este cambio en su estructura.