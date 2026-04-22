Neymar queda libre de los delitos de corrupción y estafa

El brasileño Neymar quedó absuelto de los delitos de corrupción y estafa en su fichaje por el Barcelona en 2013, así lo confirmó el Tribunal Supremo español, que además consideró que los hechos probados reflejaron la inconsistencia de la acusación que ya solo ejercía la compañía brasileña DIS.

“No hubo ni delito de corrupción en los negocios ni estafa impropia. Ni por el jugador ni sus representantes ni por el FC Barcelona. Todo se debió a una decisión deportiva del club que quiso asegurarse su fichaje y luego decidió adelantarlo”, indicó El Tribunal.

La sentencia del Tribunal Supremo avala la decisión de la Audiencia de Barcelona de 2022 Reuters

La compañía DIS era dueña del 40 por ciento de los derechos federativos de Neymar cuando todavía era una joven promesa del Santos.

La sentencia que emitió el Tribunal Supremo, con fecha el 16 de abril, avala la decisión de la Audiencia de Barcelona, que ya había absuelto al jugador, a sus padres, a los expresidentes del cuadro blaugrana, Sandro Rossell y Josep María Bartomeu, y a un exdirigente paulista en diciembre de 2022.

En 2015, DIS recurrió a la justicia española acusando al Barça, al jugador y su entorno de haberle engañado para ocultarle el monto real del polémico traspaso.

La compañía brasileña recibió 6.8 millones de euros en la operación, les reprochaba, además, no haber sido informado de un supuesto contrato de exclusividad suscrito en 2011 con el Barça, y que habría adulterado la libre competencia para hacerse con el prometedor atacante.

Tras el mediático juicio celebrado en 2022 en Barcelona -y al que también acudió a declarar Neymar, por entonces en el Paris Saint Germain- la Audiencia de Barcelona absolvió a los procesados, pero DIS decidió recurrir.

Con información de AFP.