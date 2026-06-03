NBA Finals 2026: ¿A qué hora y dónde ver Knicks vs Spurs? Horario y Previa

La esperada Gran Final de la NBA 2026 ya está aquí. Los San Antonio Spurs, liderados por un Víctor Wembanyama dominante, reciben en el Frost Bank Center a los New York Knicks de Jalen Brunson en el Juego 1 de una serie que promete ser intensa y cargada de historia.

Ambos equipos llegan con hambre de título: San Antonio busca su sexto campeonato y revivir la dinastía de los años 2000, mientras que Nueva York anhela romper una sequía de más de 50 años sin anillo.

Victor Wembanyama comandó la victoria de los Spurs sobre el Thunder y obligó a disputar un séptimo partido en la Final de la Conferencia Oeste. AFP

Este duelo marca el regreso de los Knicks a las Finales desde 1999, precisamente cuando cayeron ante estos mismos Spurs.

¿Cómo llegan Knicks vs Spurs?

San Antonio Spurs

Los Spurs llegan a estas Finales como el mejor equipo de la Conferencia Oeste, con una temporada regular dominante (62-20) y tras superar una dura serie contra Oklahoma City Thunder.

Liderados por un Victor Wembanyama en modo MVP de las Finales de Conferencia, el equipo de Mitch Johnson combina juventud explosiva, defensa élite y experiencia en momentos clave. En casa han sido prácticamente imbatibles durante los playoffs.

New York Knicks

Los Knicks arriban con la garra neoyorquina y un gran momento de forma, tras barrer a Cleveland y mantener una racha impresionante de victorias en playoffs.

Con Jalen Brunson como líder indiscutible y un núcleo veterano sólido, Nueva York buscará romper la localía de San Antonio y llevarse la ventaja en el primer juego.

Jalen Brunson (11) es el alma de los Knicks. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

¿A qué hora juegan Knicks vs Spurs?

Fecha : Miércoles 3 de junio de 2026

Hora : 18:30 horas, tiempo del centro de México

Estadio: Frost Bank Center, San Antonio, Texas

¿Dónde ver Knicks vs Spurs HOY?

El partido se podrá ver exclusivamente por Prime Video en México. También podrás seguirlo a través de la NBA App y League Pass.

Knicks vs Spurs: Historial entre ambos equipos

Los Spurs y Knicks han jugado 107 partidos en temporada regular a lo largo de la historia.