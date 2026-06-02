Mitchell Robinson está en duda para el arranque de las Finales de la NBA

Los New York Knicks mantienen la esperanza de contar con Mitchell Robinson para el arranque de las Finales de la NBA frente a los San Antonio Spurs, luego de que el pívot fuera catalogado como cuestionable tras someterse a una cirugía para reparar una fractura en un dedo de la mano derecha.

La serie por el campeonato comienza este miércoles en el Frost Bank Center, casa de los Spurs, y la presencia de Robinson se ha convertido en una de las principales incógnitas para el conjunto neoyorquino en las horas previas al primer partido.

De acuerdo con información de Shams Charania, el jugador de 28 años mantiene firme su intención de disputar el encuentro inaugural, aunque todavía necesita recibir la autorización definitiva por parte del cuerpo médico de la organización.

Durante el Día de Medios de las Finales, Robinson apareció con un vendaje negro en la mano y muñeca derechas, además de participar en ejercicios ligeros de tiro y manejo de balón. La actividad representó una señal positiva para los Knicks, aunque todavía no existe una decisión oficial sobre su disponibilidad.

El entrenador Mike Brown evitó adelantar cualquier escenario y reconoció que la situación sigue siendo evaluada día a día.

“No sé cómo aparecerá listado en el informe de lesiones. Hizo algunos trabajos individuales. Ahora mismo voy a hablar con nuestro personal médico para ver qué puede hacer”, explicó el estratega.

La lesión ocurrió fuera de las canchas y, según el reporte de ESPN, se produjo en el domicilio del propio jugador apenas unos días antes de que Nueva York asegurara su presencia en las Finales, algo que no conseguía desde 1999.

La posible ausencia de Robinson representaría un golpe importante para la rotación interior de los Knicks. Aunque sus números en postemporada no son espectaculares, su impacto defensivo ha sido una de las claves del éxito del equipo.

En los actuales playoffs, Robinson ha participado en 13 de los 14 encuentros disputados por Nueva York, con promedios de 5.3 puntos, 5.5 rebotes y 14.2 minutos por partido saliendo desde el banquillo.

Además, ya sabe lo que es complicarle la vida a Victor Wembanyama. En diciembre pasado, durante la final de la NBA Cup, contribuyó al triunfo de los Knicks sobre San Antonio con una actuación de cuatro puntos, 15 rebotes y dos tapones en apenas 18 minutos de acción.

Ahora, con los Knicks buscando conquistar su primer campeonato desde 1973, la recuperación de Robinson podría convertirse en uno de los factores más importantes para intentar frenar a Wembanyama y dar el primer golpe en las Finales de la NBA.