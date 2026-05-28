Spurs aplastan al Thunder y fuerzan el Juego 7 en el Oeste

Los Spurs de San Antonio se negaron a despedirse de la temporada y respondieron con autoridad cuando más lo necesitaban. Con una actuación dominante de Victor Wembanyama, el conjunto texano aplastó 118-91 al Thunder de Oklahoma City para empatar la Final de la Conferencia Oeste y forzar un decisivo Juego 7 que se disputará el sábado por la noche.

Después de haber sido superados en el quinto encuentro, cuando cayeron por 127-114, los Spurs mostraron una versión completamente distinta frente a su afición. Desde los primeros minutos impusieron condiciones y nunca permitieron que el campeón defensor encontrara ritmo ofensivo.

El gran protagonista fue Wembanyama, quien volvió a demostrar por qué es una de las máximas figuras de la NBA. El francés terminó con 28 puntos, 10 rebotes y tres tapones, liderando ambos lados de la cancha para colocar a San Antonio a una victoria de regresar a las Finales.

El apoyo también llegó de los jóvenes talentos de la franquicia. Dylan Harper aportó 18 puntos, mientras que Stephon Castle sumó 17 unidades. Por su parte, Devin Vassell colaboró con 12 puntos y regaló dos espectaculares bloqueos que levantaron a los aficionados en el inmueble.

Mientras los Spurs encontraban respuestas por todos lados, Oklahoma City vivió una de sus noches más complicadas de la postemporada. Shai Gilgeous-Alexander, habitual líder ofensivo del Thunder, fue limitado a apenas 15 puntos, luego de acertar solamente 6 de 18 disparos de campo.

El momento que terminó por romper el encuentro llegó en el tercer cuarto. El Thunder pasó ocho minutos completos sin anotar, una sequía impensable para uno de los ataques más explosivos de la liga. Durante ese lapso, los Spurs construyeron una racha de 22 puntos consecutivos que transformó un partido cerrado en una paliza.

Con menos de un minuto por jugar en el tercer periodo, el marcador ya reflejaba un contundente 92-64, dejando prácticamente sentenciada la victoria de San Antonio.

La serie ha estado marcada por marcadores amplios y cambios drásticos de un partido a otro. De hecho, el margen promedio de victoria en la confrontación supera los 15 puntos, una muestra de lo impredecible que ha resultado esta batalla entre dos de los equipos más talentosos del Oeste.

Ahora, toda la presión se traslada a Oklahoma City, donde el sábado se disputará el duelo definitivo. El ganador obtendrá el boleto a las Finales de la NBA y enfrentará a New York Knicks, que esperan rival tras conquistar la Conferencia Este. Un partido separa a Spurs y Thunder de la serie por el campeonato.