¡CU es celeste! Cruz Azul, invicto y con dos títulos en Ciudad Universitaria 

En una Final épica del Clausura 2026, Cruz Azul se coronó campeón de la Liga MX ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, logrando así su décima estrella en la historia del balompié mexicano.

La Máquina dominó gran parte el duelo, superando a unos Universitarios que lucharon con garra, pero no pudieron contener el empuje celeste. Con un agónico gol de Rodolfo Rotondi, el equipo de Joel Huiqui cerró el partido con victoria, desatando la locura entre su afición que invadió las gradas de CU.

Rodolfo Rotondi anotó el gol del campeonato de Cruz Azul MEXSPORT

Cruz Azul alcanza los 30 partidos invicto en Ciudad Universitaria

La racha de Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario es ya legendaria. La Máquina llegó a 30 partidos sin conocer la derrota en CU, un dominio absoluto que ha dejado en shock a la afición puma y ha reescrito los libros de historia del recinto.

Lo que comenzó como una mudanza temporal por falta de estadio, se convirtió en una fortaleza inexpugnable, con victorias contundentes y empates valiosos que han acumulado un saldo goleador ampliamente favorable.

Está invicto ha generado tensión en la rivalidad entre Cruz Azul y Pumas. Meses atrás hubo roces entre la directiva celeste y la propia Universidad. La directiva vio con recelo cómo su estadio se pintaba de azul en múltiples ocasiones, algo que no gusto y terminaron por echar a La Máquina.

Por si fuera poco, Pumas no le gana a Cruz Azul en CU desde noviembre de 2001, y esta racha de casi tres décadas duele en el alma universitaria.

Joel Huiqui logró su primer campeonato con Cruz Azul REUTERS

Cruz Azul levanta dos títulos en CU

Cruz Azul ya ha celebrado dos títulos importantes en Ciudad Universitaria: la Concachampions y ahora esta décima estrella en la Liga MX. En ambos casos, el Olímpico Universitario fue testigo de fiestas celestes, consolidando un historial ganador en terreno ajeno que pocos equipos pueden presumir.

En los últimos 15 años, Pumas ha vivido una sequía preocupante de títulos de liga, sin poder celebrar en su propio estadio ni en otro lado. Cruz Azul, en cambio, ha levantado más trofeos relevantes en CU en poco tiempo que los universitarios en más de una década y media.