¡De villano a héroe! Rotondi le da la décima a Cruz Azul 

En una Final cargada de tensión y drama, Cruz Azul se impuso a Pumas (1-2) y conquistó su décima liga gracias al dramático gol de Rodolfo Rotondi en los minutos finales.

La Máquina impuso su ritmo con mayor posesión y llegadas por las bandas, aunque Pumas respondió con contragolpes peligrosos que obligaron a Kevin Mier a lucirse en un par de intervenciones clave.

Rodolfo Rodondi anotó el gol de la décima para Cruz Azul en su historia dentro de la Liga MX. Mexsport

El partido se encaminaba a tiempos extra cuando, en la última jugada del tiempo reglamentario, una pelota suelta en el área tras un centro desviado cayó en los pies de Rotondi.

El argentino, sin pensarlo dos veces, definió con frialdad ante la salida del portero auriazul para desatar la locura en el estadio y darle a Cruz Azul el título de liga. Con este gol agónico, Rotondi escribió su nombre en la historia celeste.

La redención de Rotondi con Cruz Azul

Durante las últimas temporadas, Rodolfo Rotondi había sido uno de los jugadores más señalados por la afición de Cruz Azul. Sus errores en finales anteriores le costaron duras críticas y lo convirtieron en blanco de burlas constantes en redes sociales.

Muchos seguidores pedían abiertamente su salida del equipo, argumentando que no tenía la jerarquía suficiente para vestir la camiseta celeste en partidos decisivos.

Rodolfo Rotondi logró las dos anotaciones para Cruz Azul REUTERS

La situación llegó a tal punto que parte de la hinchada decía que él le iba al América, mofándose de él en cada partido y cuestionando su compromiso con la institución. Los memes y cánticos negativos acompañaron al argentino en varios momentos difíciles, creando un ambiente hostil que parecía empujarlo fuera de La Noria.

Su gol en la última jugada no solo dio el título, sino que silenció a sus detractores y le permitió vivir el momento más dulce de su carrera con Cruz Azul.

El futuro de Rotondi, en el aire

A pesar del heroico momento que vivió, el futuro de Rotondi en Cruz Azul no está definido. Se espera el inicio de negociaciones entre el jugador, su representante y la directiva celeste para determinar si continuará en el equipo o si buscará nuevos retos.

La directiva deberá evaluar el impacto deportivo de mantener al argentino, mientras Rotondi analizará las propuestas que seguramente llegarán tras su actuación en la final. Por ahora, el campeón disfruta del título, pero en las próximas semanas se definirá si la décima fue su despedida o el inicio de una nueva etapa en La Máquina.