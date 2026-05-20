Video: Pumas "ya regaló" la final de Liga MX al Cruz Azul; un jugador tocó el trofeo 

Los Pumas vuelven a retar a la mala suerte en una final. Ahora fue Nathan Silva en la víspera de la serie final del torneo Clausura 2026, contra el Cruz Azul.

El defensa brasileño, durante el Media Day de la gran final de Liga MX, tocó el trofeo en exhibición. Se dejó llevar por las emociones mientras platicaba en entrevista con TV Azteca.

Dicen las supersticiones que un equipo prácticamente está condenado a jugar contra la mala suerte si uno de sus elementos toca la copa antes de disputarla.

En redes sociales los aficionados no dejaron pasar las burlas, pero al mismo tiempo el amargo recuerdo auriazul del 2022. Previo a la final de la Concacaf Champions Cup, ante el Seattle Sounders, el mediocampista Igor Meritao tocó la copa. El marcador finalizó con global de 5-2 contra los Pumas, en el Lumen Field.

Nathan Silva llamó a la mala suerte para los Pumas, dice la superstición tras tocar la copa antes de disputarla. TV Azteca

Apenas comenzaba la entrevista, Carlos Guerrero destacaba la estética del trofeo que reposaba entre ellos. El periodista de TV Azteca le cuestionó si una copa se tocaba o no.

Con plena seguridad y hasta extrañeza, Nathan Silva dijo "sí". Acto seguido, el futbolista de 29 años acarició la base del trofeo.

"Recuperamos el ADN" de Pumas

Con el protagonismo de los Pumas, al hacerse del liderato y mostrar una imagen diferente al de los últimos torneos, Nathan Silva apunta que la clave es la vuelta del ADN de los Pumas, la mística bajo el mando de Efraín Juárez.

"Hemos recuperado muchísimo el ADN, mucha garra, entrega, en ocasiones jugando de cabeza la pelota, creo que va por ese camino, estamos muy ilusionados, hemos llegado aquí con mucho trabajo.

"(Efraín) tiene los momentos, es muy intenso, contagia mucho al grupo en el día a día, nos trata bien. Para mí de los grandes entrenadores que me ha dirigido, él va a trabajar en grandes equipos de México y del mundo", dijo el futbolista a TV Azteca

Sobre el duelo ante Cruz Azul, que arranca la noche del jueves en el Estadio Ciudad de los Deportes, Nathan Silva calificó que "nosotros hicimos nuestro trabajo, líderes generales, respetamos mucho al rival, nosotros queremos ganar los clásicos, sobre todo un trofeo bellísimo".