Liga MX: Joel Huiqui y todos los técnicos campeones en torneos cortos

El nombre de Joel Huiqui se une a la lista extensa de ganadores de torneos cortos en la Liga MX, aunque en su caso de una forma especial tras tomar el relevo de Cruz Azul a falta de una jornada para el final del calendario regular y, aunque muchos pensaron que la medida no tendría frutos, ahora está claro que fue la decisión correcta.

Huiqui, quien ha sido parte de la familia de Cruz Azul no solo en su etapa como jugador, sino también en su desarrollo como director técnico en fuerzas básicas. Pero además, su título pone fin a una mala racha sin ver a un entrenador nacional ganar un campeonato. El último mexicano en haberlo hecho fue Ignacio Ambriz

Listado de directores técnicos campeones de torneos cortos de la Liga MX

Torneo - Entrenador - Equipo

Invierno 1996 - Alfredo Tena - Santos Laguna

Verano 1997 - Ricardo Ferretti - Guadalajara

Invierno 1997 - Luis Fernando Tena - Cruz Azul

Verano 1998 - Enrique Meza - Toluca

Invierno 1998 - Raúl Arias - Necaxa

Verano 1999 - Enrique Meza - Toluca

Invierno 1999 - Javier Aguirre - Pachuca

Verano 2000 - Enrique Meza - Toluca

Invierno 2000 - Luis Fernando Tena - Morelia

Verano 2001 - Fernando Quirarte - Santos Laguna

Invierno 2001 - Alfredo Tena - Pachuca

Verano 2002 - Manuel Lapuente - América

Apertura 2002 - Alberto Jorge - Toluca

Clausura 2003 - Daniel Passarella - Monterrey

Apertura 2003 - Víctor Manuel Vucetich - Pachuca

Clausura 2004 - Hugo Sánchez - UNAM

Apertura 2004 - Hugo Sánchez - UNAM

Clausura 2005 - Mario Carrillo - América

Apertura 2005 - Américo Gallego - Toluca

Clausura 2006 - José Luis Trejo - Pachuca

Apertura 2006 - José Manuel de la Torre - Guadalajara

Clausura 2007 - Enrique Meza - Pachuca

Apertura 2007 - José Guadalupe Cruz - Atlante

Clausura 2008 - Daniel Guzmán - Santos Laguna

Apertura 2008 - José Manuel de la Torre - Toluca

Clausura 2009 - Ricardo Ferretti - UNAM

Apertura 2009 - Víctor Manuel Vucetich - Monterrey

Bicentenario 2010 - José Manuel de la Torre - Toluca

Apertura 2010 - Víctor Manuel Vucetich - Monterrey

Clausura 2011 - Guillermo Vázquez - UNAM

Apertura 2011 - Ricardo Ferretti - Tigres UANL

Clausura 2012 - Benjamín Galindo - Santos Laguna

Apertura 2012 - Antonio Mohamed - Tijuana

Clausura 2013 - Miguel Herrera - América

Apertura 2013 - Gustavo Matosas - León

Clausura 2014 - Gustavo Matosas - León

Apertura 2014 - Antonio Mohamed - América

Clausura 2015 - Pedro Caixinha - Santos Laguna

Apertura 2015 - Ricardo Ferretti - Tigres UANL

Clausura 2016 - Diego Alonso - Pachuca

Apertura 2016 - Ricardo Ferretti - Tigres UANL

Clausura 2017 - Matías Almeyda - Guadalajara

Apertura 2017 - Ricardo Ferretti - Tigres UANL

Clausura 2018 - Robert Dante Siboldi - Santos Laguna

Apertura 2018 - Miguel Herrera - América

Clausura 2019 - Ricardo Ferretti - Tigres UANL

Apertura 2019 - Antonio Mohamed - Monterrey

Clausura 2020 – Torneo suspendido por la pandemia

Apertura 2020 - Ignacio Ambriz - León

Clausura 2021 - Juan Reynoso - Cruz Azul

Apertura 2021 - Diego Cocca - Atlas

Clausura 2022 - Diego Cocca - Atlas

Apertura 2022 - Guillermo Almada - Pachuca

Clausura 2023 - Robert Dante Siboldi - Tigres UANL

Apertura 2023 - André Jardine - América

Clausura 2024 - André Jardine - América

Apertura 2024 - André Jardine - América

Clausura 2025 - Antonio Mohamed - Toluca

Apertura 2025 - Antonio Mohamed – Toluca

Clausura 2026 – Joel Huiqui – Cruz Azul