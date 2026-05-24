Liga MX: Joel Huiqui y todos los técnicos campeones en torneos cortos
Tras coronarse con Cruz Azul en el Clausura 2026, Joel Huiqui se une a los técnicos campeones de la Liga MX.
El nombre de Joel Huiqui se une a la lista extensa de ganadores de torneos cortos en la Liga MX, aunque en su caso de una forma especial tras tomar el relevo de Cruz Azul a falta de una jornada para el final del calendario regular y, aunque muchos pensaron que la medida no tendría frutos, ahora está claro que fue la decisión correcta.
Huiqui, quien ha sido parte de la familia de Cruz Azul no solo en su etapa como jugador, sino también en su desarrollo como director técnico en fuerzas básicas. Pero además, su título pone fin a una mala racha sin ver a un entrenador nacional ganar un campeonato. El último mexicano en haberlo hecho fue Ignacio Ambriz
Listado de directores técnicos campeones de torneos cortos de la Liga MX
Torneo - Entrenador - Equipo
Invierno 1996 - Alfredo Tena - Santos Laguna
Verano 1997 - Ricardo Ferretti - Guadalajara
Invierno 1997 - Luis Fernando Tena - Cruz Azul
Verano 1998 - Enrique Meza - Toluca
Invierno 1998 - Raúl Arias - Necaxa
Verano 1999 - Enrique Meza - Toluca
Invierno 1999 - Javier Aguirre - Pachuca
Verano 2000 - Enrique Meza - Toluca
Invierno 2000 - Luis Fernando Tena - Morelia
Verano 2001 - Fernando Quirarte - Santos Laguna
Invierno 2001 - Alfredo Tena - Pachuca
Verano 2002 - Manuel Lapuente - América
Apertura 2002 - Alberto Jorge - Toluca
Clausura 2003 - Daniel Passarella - Monterrey
Apertura 2003 - Víctor Manuel Vucetich - Pachuca
Clausura 2004 - Hugo Sánchez - UNAM
Apertura 2004 - Hugo Sánchez - UNAM
Clausura 2005 - Mario Carrillo - América
Apertura 2005 - Américo Gallego - Toluca
Clausura 2006 - José Luis Trejo - Pachuca
Apertura 2006 - José Manuel de la Torre - Guadalajara
Clausura 2007 - Enrique Meza - Pachuca
Apertura 2007 - José Guadalupe Cruz - Atlante
Clausura 2008 - Daniel Guzmán - Santos Laguna
Apertura 2008 - José Manuel de la Torre - Toluca
Clausura 2009 - Ricardo Ferretti - UNAM
Apertura 2009 - Víctor Manuel Vucetich - Monterrey
Bicentenario 2010 - José Manuel de la Torre - Toluca
Apertura 2010 - Víctor Manuel Vucetich - Monterrey
Clausura 2011 - Guillermo Vázquez - UNAM
Apertura 2011 - Ricardo Ferretti - Tigres UANL
Clausura 2012 - Benjamín Galindo - Santos Laguna
Apertura 2012 - Antonio Mohamed - Tijuana
Clausura 2013 - Miguel Herrera - América
Apertura 2013 - Gustavo Matosas - León
Clausura 2014 - Gustavo Matosas - León
Apertura 2014 - Antonio Mohamed - América
Clausura 2015 - Pedro Caixinha - Santos Laguna
Apertura 2015 - Ricardo Ferretti - Tigres UANL
Clausura 2016 - Diego Alonso - Pachuca
Apertura 2016 - Ricardo Ferretti - Tigres UANL
Clausura 2017 - Matías Almeyda - Guadalajara
Apertura 2017 - Ricardo Ferretti - Tigres UANL
Clausura 2018 - Robert Dante Siboldi - Santos Laguna
Apertura 2018 - Miguel Herrera - América
Clausura 2019 - Ricardo Ferretti - Tigres UANL
Apertura 2019 - Antonio Mohamed - Monterrey
Clausura 2020 – Torneo suspendido por la pandemia
Apertura 2020 - Ignacio Ambriz - León
Clausura 2021 - Juan Reynoso - Cruz Azul
Apertura 2021 - Diego Cocca - Atlas
Clausura 2022 - Diego Cocca - Atlas
Apertura 2022 - Guillermo Almada - Pachuca
Clausura 2023 - Robert Dante Siboldi - Tigres UANL
Apertura 2023 - André Jardine - América
Clausura 2024 - André Jardine - América
Apertura 2024 - André Jardine - América
Clausura 2025 - Antonio Mohamed - Toluca
Apertura 2025 - Antonio Mohamed – Toluca
Clausura 2026 – Joel Huiqui – Cruz Azul