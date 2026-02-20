Nahuel Guzmán estalla contra el arbitraje de Marco Antonio Ortiz, quien lució un peculiar llavero en el inicio de la Jornada 7 de la Liga MX

Pachuca silenció el Volcán con un triunfo 2-1 sobre Tigres en duelo de la jornada 7 de la Liga MX. El resultado dejó huella en la tabla y encendió el debate en redes, con el arquero Nahuel Guzmán como protagonista por sus errores y por su reclamo al silbante Marco Antonio Ortiz.

El partido se resolvió con goles de Salomón Rondón y Robert Kenedy para los Tuzos. Tigres abrió el marcador con Ozziel Herrera, pero no alcanzó. Pachuca aprovechó dos acciones en las que el arquero felino quedó expuesto y supo sostener la ventaja en el cierre.

La derrota fue la segunda de Tigres en casa en el torneo. El equipo dirigido por Guido Pizarro tuvo lapsos de dominio, aunque el visitante encontró espacios en transición y castigó con precisión.

Pachuca sumó tres puntos con orden táctico. El equipo de Esteban Solari cerró líneas y apostó por la velocidad de sus extremos. Tigres dominó posesión y remates, aunque sin contundencia.

Nahuel protesta por el arbitraje

Tras el silbatazo final, Guzmán acudió a sus redes sociales. El arquero señaló que Pachuca cometió 20 faltas sin recibir tarjeta, cifra que triplica las sanciones para Tigres, que vio dos amarillas y la expulsión de Joaquim Pereira. También llamó la atención sobre el llavero que Ortiz llevaba junto al silbato, un pequeño balón que lució durante el juego.

El guardameta escribió que el criterio fue desigual. La publicación generó debate entre aficionados. No es la primera vez que Guzmán cuestiona a los árbitros. El 18 de enero lanzó un mensaje similar tras el duelo ante Toluca, cuando Tigres sintió que un gol de Juan Brunetta fue invalidado de forma polémica.

Tigres piensa en América

Con la derrota, Tigres prepara su visita al Estadio Ciudad de los Deportes para enfrentar al Club América el sábado 28 a las 21. Pachuca regresa a casa con confianza tras un triunfo que mostró carácter y oportunismo.

El debate arbitral seguirá. El resultado queda en la estadística. Pachuca celebró en Monterrey y Tigres busca respuestas en la cancha y fuera de ella. En la noche del Volcán, los Tuzos encontraron precisión y Tigres terminó entre reclamos y la atención se la quedó un llavero.