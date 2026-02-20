Santiago Giménez lanza advertencia desde Milán: "Haremos el mejor Mundial de la historia"

El frío de Lombardía suele ser un bálsamo para los que vienen del caos, pero para Santiago Giménez, el aire gélido de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina sólo sirvió para avivar una llama que ya quema. Mientras el mundo observaba el vértigo del hockey sobre hielo en una semifinal donde Estados Unidos trituró 6-2 a Eslovaquia, el delantero del AC Milan se apartó por un momento del espectáculo para lanzar un juramento que debería estar grabado.

Vamos por el mejor Mundial de la historia"

Giménez, quien a sus 24 años se encuentra en un proceso de rehabilitación tras una lesión en el tobillo derecho para empaparse de la mística olímpica. En las gradas, rodeado de la parafernalia de la NHL y el ambiente festivo de una Italia volcada al deporte, el Bebote confesó a los micrófonos de Claro Sports que el cosquilleo por el Mundial 2026 ya es una constante en su día a día.

El privilegio de la localía

Para Santiago, el hecho de ser anfitrión no es una presión, sino un regalo generacional.

Somos privilegiados de que nos toque un Mundial en casa. Ya de por sí es un sueño estar ahí, ahora imagínate ante tu gente", declaró Gimébez. El atacante reconoció que el ambiente que hoy decora las calles italianas es el espejo de lo que espera encontrar en la Ciudad de México cuando el calendario marque el inicio de la justa mundialista.

La ambición de Giménez no tiene matices. No se conforma con la participación decorosa. Su meta es firmar "el mejor Mundial de toda la historia de México". Es un desafío directo a la estadística y al pesimismo crónico que a veces rodea al Tri. Para él, la clave radica en esa comunión ocurre cuando el Estadio Azteca ruge, una energía que Santiago quiere canalizar para romper cualquier techo de cristal previo.

La lección de Donovan Carrillo

A pesar de ser una estrella en una de las ligas más competitivas del planeta, Giménez no pierde la perspectiva del esfuerzo ajeno. Su presencia en Milano-Cortina fue también un acto de reconocimiento para los cinco atletas mexicanos que defendieron la bandera en disciplinas que, para muchos, son terreno desconocido. El nombre de Donovan Carrillo resonó con especial fuerza en sus palabras.

"Cada uno que nos representa es un orgullo. Donovan lo hizo bastante bien y dio un mensaje de que los sueños sí se cumplen", señaló el goleador, trazando un puente de inspiración entre el hielo y el césped.

Con la mente en el Azteca

Integrado plenamente a la vida milanesa, Santiago ha sabido capitalizar su proyección internacional. Su aparición en la semifinal olímpica no fue un simple paseo de turista; fue el movimiento de un atleta de élite que entiende que la grandeza se nutre de otros deportes. Ver la intensidad del hockey, un deporte que admitió haber descubierto con fascinación tras la "paliza" estadunidense, le otorgó una nueva visión sobre la competencia al más alto nivel.

Mientras el AC Milan espera su regreso total a las canchas, Santiago Giménez ya juega otro partido en su cabeza. Es el partido de la historia, el de la redención nacional.