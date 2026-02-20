El Pachuca le pega a los Tigres en el Volcán, en el duelo que abrió la Jornada 7 de la Liga MX

Se calentaron los ánimos en la Liga MX. Fue en el Tigres-Pachuca, dos equipos entregados que buscaron hacer daño al frente. El equipo de la UANL tenía el aparente control del encuentro desde los primeros minutos, pero los Tuzos respondieron con ataques elaborados que pusieron de nervios a los aficionados que abarrotaron el Volcán.

Por la izquierda, el Búfalo Aguirre sacó un disparo directo al ángulo que le valió al portero Carlos Moreno una buena estirada. Por esa franja también insistió Ozziel Herrera, de buen trato de pelota. Del lado del equipo de Hidalgo, Alexei Rodríguez, por derecha, y el marroquí Idrissi por izquierda tejieron algunas jugadas interesantes, pero el joven Sergio Rodríguez, con sus largas conducciones, preocupó en serio tanto a la medular como a la zaga felina.

Precisamente Rodríguez se animó con el balón bien pegado a su derecha. El canterano del Pachuca tomó la redonda, a la que llevó a pasear por carriles interiores, libre de marcas, replegadas ante su velocidad y los movimientos de Alexei y sobre todo de Salomón Rondón, que acompañó en espera de un posible regalito. Pero Rodríguez se perfiló y sacó un sólido disparo que el arquero Nahuel Guzmán rechazó hacia el punto penal, justo donde se encontraba el venezolano Rondón, que remató para enviar la pelota al fondo de las redes.

Ante la acción, se vació la banca de los Tigres, que pidió a gritos una falta previa. Los reclamos de los integrantes del Pachuca fueron directo a los responsables técnicos del equipo de casa, una situación entre voces alzadas y algunos empujones. El árbitro Gato Ortiz, tras revisar el VAR, determinó una falta previa para anular la diana visitante.

Joaquim dejó en inferioridad numérica a los Tigres. Mexsport

Pocos minutos después, Ángel Correa se levantó del césped para tocar hacia Ozziel, que anotó un gol de bandera. Cerró el equipo de la UANL con intensidad y por poco consigue ampliar la ventaja.

Al regreso del descanso, siguió la intensidad de los Tigres que Joaquim paró en seco un avance que le valió el cartón rojo. Aprovechó la situación el Pachuca, que poco a poco gobernó el encuentro, con ocasiones a las que le faltó cerrar la pinza, pero el asunto estaba cantado.

En un tiro de esquina de pizarrón, a Rondón le llegó a la testa el balón para igualar el marcador, tras una pésima marca defensiva y una clara desatención de Nahuel. Adelantaron líneas los Tigres, pero el Pachuca tomó nota. El brasileño Kennedy vio muy lejos de su área a Nahuel y coronó el asaltó de los Tuzos en el Volcán con un 2-1 que bien valió el partido por su intensidad.