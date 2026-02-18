Guido Pizarro responde a Nico Ibáñez: ‘hemos sido claros’

Guido Pizarro respondió a las declaraciones que hizo Nicolás Ibáñez sobre la forma en que se dio su salida de Tigres, en particular con el tema de la comunicación durante el proceso de su transferencia. El técnico señaló que fueron claros con el futbolista y siempre le desearon lo mejor.

“Hemos sido claros con él, siempre deseándole lo mejor. Es un gran chico y se merece que le vaya bien”, indicó.

Nico Ibáñez ya se estrenó como goleador con Cruz Azul, precisamente anotándole a Tigres Mexsport

Guido Pizarro reiteró que la decisión se tomó en base a las necesidades del equipo.

“Creo que ya he hablado acá hace tiempo con lo claros que hemos sido con él. Es un gran chico, le deseo lo mejor a él y a su familia. A nosotros nos ocupaba mirar por el equipo. Había una situación donde había que tomar una decisión”, apuntó.

Nico Ibáñez expresó que no le gustaron las formas en cómo se dio su salida de Tigres Mexsport

Durante su presentación con Cruz Azul, Nico Ibáñez descartó que esté dolido con Tigres, pero afirmó que no le gustó mucho.

“(Su salida) se lo tienes que preguntar a la directiva del por qué, no me lo dijeron a mí tampoco, ellos saben bien el por qué”, señaló.

En el dueño ante Tigres, el delantero de Cruz Azul aplicó la “Ley del ex”, vacunando a los felinos con el 2-0 parcial del duelo de la jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Finalmente, Guido Pizarro descartó dar más detalles sobre la situación del ariete y afirmó que su prioridad es el trabajo diario del plantel y su rendimiento colectivo.

TIGRES VS PACHUCA EN LA JORNADA 7 DEL CLAUSURA 2026

Tigres recibirá a los Tuzos del Pachuca en la apertura de la jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga, duelo que comenzará a las 19:00 horas en el Estadio Universitario.

¿DÓNDE VER EL TIGRES VS PACHUCA DE LA J7?