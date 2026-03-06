Nacho Álvarez responde con jonrón a quienes dudan del orgullo mexicano

HOUSTON. Mientras algunos cuestionan el sentimiento mexicano de los peloteros nacidos fuera del país, Nacho Álvarez respondió de la forma más contundente posible: con un jonrón que abrió el marcador para México en el inicio del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

El joven infielder de 22 años, nacido en Fontana, California, conectó el batazo que puso en ventaja a México en la victoria 8-1 sobre Gran Bretaña. Y cuando la pelota superó la barda, el festejo lo dijo todo.

Álvarez recorrió las bases brincando y levantando los brazos, completamente desbordado por el momento. Era la reacción de un pelotero que estaba viviendo algo que había explicado horas antes del juego: representar a México es algo que trasciende el terreno de juego.

“Es algo más grande que yo. Mis abuelos tomaron una oportunidad cuando llegaron a Estados Unidos hace muchos años y querían darle una mejor vida a nuestra familia”, había contado el pelotero antes del partido.

Ese vínculo familiar es lo que lo conecta con México. Incluso ha reconocido que no domina del todo el español, pero que su identidad mexicana viene directamente de sus padres y sus abuelos.

Nacho Álvarez celebra su jonrón señalando al cielo, un momento cargado de emoción en el debut de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Mexsport

“No juego solo por mí. Juego por mis abuelos y por mis padres”, explicó. “Representar a México es un honor. Nunca voy a dar por sentado esta oportunidad”.

Cuando conectó el cuadrangular que puso en marcha la ofensiva mexicana, la emoción fue tal que ni siquiera recuerda el momento exacto del batazo.

“La verdad me quedé en blanco cuando le pegué a la bola”, confesó después del juego. “Es un honor representar a este país. Significa muchísimo para mis padres. Solo quiero representar a México como ellos lo harían”.

El jonrón de Álvarez, pelotero de la organización de los Bravos de Atlanta, fue el primer golpe de México en un juego que durante buena parte de la noche fue controlado por el pitcheo británico. De hecho, la ofensiva mexicana apenas había conectado tres hits hasta la octava entrada, dos de ellos del también protagonista Jonathan Aranda.

Para el joven infielder, sin embargo, el triunfo tiene un significado especial dentro del torneo.

“Es importante empezar el torneo con una victoria”, explicó. “Eso prepara la mesa para el resto de los juegos”.

Seleccionado por Atlanta en la quinta ronda del Draft de 2022 y debutante en Grandes Ligas en 2024, Álvarez representa también una nueva generación de peloteros con raíces mexicanas que hoy forman parte del proyecto de la selección dirigida por Benjamín Gil.

Y en su primera gran noche con la camiseta verde, respondió con un swing que recordó algo que en el Clásico Mundial suele repetirse: el orgullo mexicano no entiende de fronteras.