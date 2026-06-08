Mundial 2026: Tim Ream insta a la Selección de Estados Unidos a transformar la presión en motivación

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y la Selección de Estados Unidos se prepara para ser anfitrión de un torneo histórico. El capitán del equipo, Tim Ream, envió un mensaje claro a sus compañeros: convertir la presión de jugar como locales en una ventaja competitiva única en sus carreras profesionales.

Durante los entrenamientos en la base de Irvine, California, el experimentado defensa reconoció que el equipo es plenamente consciente de las expectativas que genera jugar en casa. Sin embargo, Ream insistió en que la autoexigencia de los jugadores supera cualquier presión externa.

"Esta es una oportunidad única en la carrera de cada uno de nosotros", declaró Ream ante más de 5.000 aficionados que asistieron a la práctica abierta. El capitán enfatizó que, aunque el entorno mediático y la afición local elevan el nivel de exigencia, el equipo debe enfocarse en disfrutar la magnitud del evento, un escenario irrepetible. "Asimílalo, disfrútalo, acéptalo tal y como es, porque es único", aconsejó a los integrantes más jóvenes de la plantilla.

El significado especial para Folarin Balogun

Para figuras como el delantero Folarin Balogun, esta Copa del Mundo tiene un matiz profundamente personal. Nacido en Brooklyn y con una trayectoria internacional, Balogun describe la posibilidad de vestir la camiseta de Estados Unidos ante su público como "cerrar un círculo".

El combinado de Estados Unidos, en el entrenamiento abierto al público en el Irvine Sports Complex. AFP

"La oportunidad de representar a mi país ante el público local va a ser algo especial para mí, para mi familia, para mis amigos y para el equipo", confesó el delantero, quien se perfila como una de las piezas clave en el esquema ofensivo del conjunto estadounidense.

El camino en el Grupo D

La Selección de Estados Unidos, que coorganiza el certamen junto a Canadá y México, busca un inicio sólido en la fase de grupos. Ubicados en el Grupo D, los norteamericanos tienen la mirada puesta en su primer compromiso oficial este viernes frente a la selección de Paraguay, un duelo que servirá como termómetro antes de enfrentar a sus otros rivales de grupo: Australia y Turquía.