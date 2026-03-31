Estados Unidos cierra Fecha FIFA de pesadilla tras recibir 7 goles
Estados Unidos sufrió de nueva cuenta en la Fecha FIFA y cayó 0-2 ante Portugal, sumándole una derrota más tras la goleada sufrida ante Bélgica
Estados Unidos volvió a caer en la Fecha FIFA y, tras ser goleado por Bélgica días atrás, Portugal derrotó 2-0 al combinado de las Barras y las Estrellas, cerrando la ventana internacional con 7 goles recibidos y solamente 2 anotados.
En el inicio de los compromisos internacionales, los estadounidenses cayeron por goleada ante Bélgica en el Mercedes-Benz Stadium, partido en el que lograron maquillar el resultado tras ponerse al frente sobre el final del primer lapso.
Con la presión de demostrar una nueva cara, Estados Unidos se presentó en el mismo recinto para medirse a Portugal, quienes en su primer partido de Fecha FIFA habían empatado 0-0 ante México en la cancha del reinaugurado Estadio Banorte.
Con un plantel titular, Estados Unidos no logró imponer condiciones y Trincão puso por delante a los europeos en el minuto 36, sin embargo, la respuesta por parte de los locales jamás llegó y Joao Félix (59’) aumentó el castigo contra los norteamericanos, quienes en ningún de los últimos instantes pudo generar peligro sobre el arco rival.
Con 7 goles recibidos en la Fecha FIFA (5 de Bélgica y 2 de Portugal), Estados Unidos puso fin a su preparación para el Mundial 2026.
Siendo parte del Grupo D y con la obligación de acceder a la Ronda de Dieciseisavos de Final, estos son los partidos del Mundial 2026 para Estados Unidos, nación que fungirá como principal anfitrión:
Estados Unidos Vs Paraguay / viernes 12 de junio - Los Ángeles, 19:00 horas.
Estados Unidos Vs Australia / viernes 19 de junio - Seattle, 13:00 horas.
Estados Unidos Vs Turquía / jueves 25 de junio - Los Ángeles, 20:00 horas.
* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.
BFG