Estados Unidos cierra Fecha FIFA de pesadilla tras recibir 7 goles

Estados Unidos volvió a caer en la Fecha FIFA y, tras ser goleado por Bélgica días atrás, Portugal derrotó 2-0 al combinado de las Barras y las Estrellas, cerrando la ventana internacional con 7 goles recibidos y solamente 2 anotados.

En el inicio de los compromisos internacionales, los estadounidenses cayeron por goleada ante Bélgica en el Mercedes-Benz Stadium, partido en el que lograron maquillar el resultado tras ponerse al frente sobre el final del primer lapso.

Panorámica del Mercedes-Benz Stadium durante el México Vs Portugal. AFP

Con la presión de demostrar una nueva cara, Estados Unidos se presentó en el mismo recinto para medirse a Portugal, quienes en su primer partido de Fecha FIFA habían empatado 0-0 ante México en la cancha del reinaugurado Estadio Banorte.

Con un plantel titular, Estados Unidos no logró imponer condiciones y Trincão puso por delante a los europeos en el minuto 36, sin embargo, la respuesta por parte de los locales jamás llegó y Joao Félix (59’) aumentó el castigo contra los norteamericanos, quienes en ningún de los últimos instantes pudo generar peligro sobre el arco rival.

Con 7 goles recibidos en la Fecha FIFA (5 de Bélgica y 2 de Portugal), Estados Unidos puso fin a su preparación para el Mundial 2026.

Siendo parte del Grupo D y con la obligación de acceder a la Ronda de Dieciseisavos de Final, estos son los partidos del Mundial 2026 para Estados Unidos, nación que fungirá como principal anfitrión:

Estados Unidos Vs Paraguay / viernes 12 de junio - Los Ángeles, 19:00 horas.

Estados Unidos Vs Australia / viernes 19 de junio - Seattle, 13:00 horas.

Estados Unidos Vs Turquía / jueves 25 de junio - Los Ángeles, 20:00 horas.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG