Alarma en el Real Madrid: El diagnóstico de Mbappé que pondría en duda su Mundial

La incertidumbre sobre el estado físico de Kylian Mbappé ha quedado resulta por parte del Real Madrid y, con ello, también las consecuencias que tendrá en la alineación del equipo de la capital en las próximas fechas de LaLiga y la Champions.

La situación médica de Mbappé es delicada. El delantero ya se perdió la Supercopa de España y el reciente compromiso de Champions League ante el Benfica. La frustración del jugador ha crecido debido a que el tratamiento conservador no ha remitido las molestias, lo que lo ha llevado a forzar en partidos previos, agravando la inflamación.

¿Qué es lo que padece Kylian Mbappé?

Tras arrastrar molestias en su rodilla izquierda desde el pasado mes de diciembre, el astro francés se ha visto obligado a frenar viajando este lunes a París para someterse a pruebas exhaustivas bajo la supervisión de especialistas franceses y los Servicios Médicos del Real Madrid.

El parte médico oficial emitido por el club blanco confirma un esguince en la rodilla izquierda. Aunque la evolución no ha sido la esperada tras los intentos previos de recuperación, tanto la institución como el entorno del jugador han decidido, por ahora, descartar la cirugía.

Según declaraciones recogidas por la agencia AFP, ambas partes han acordado mantener un tratamiento conservador, evaluando la estabilidad de la articulación antes de considerar opciones más drásticas que podrían poner en riesgo su participación en el tramo final de la campaña y el próximo Mundial.

Actualmente, el Real Madrid ha establecido un plan de fisioterapia intensiva con un objetivo claro: la vuelta de los octavos de final de la Champions frente al Manchester City.

Sin embargo, el equipo tiene en claro que si la recuperación no se comienza a percibir pronto lo que seguirá es una opción en el quirófano, lo que supondría grandes dudas de cara al Mundial 2026 para Francia.

Partidos afectados y el calendario de baja

La ausencia del "7" merengue obliga a Carlo Ancelotti a reajustar su ofensiva en una semana clave. A continuación, el estado de disponibilidad del francés para los próximos encuentros: