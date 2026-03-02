¡Invicto en juego! Pumas y Toluca chocan en Liga MX en duelo de poder en CU

Los Pumas y el Toluca protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la Jornada 9 del Clausura 2026, cuando se enfrenten en el Estadio Olímpico Universitario con un ingrediente especial: son los únicos dos equipos que permanecen invictos en el torneo.

El choque no solo promete intensidad por la calidad de los planteles, sino porque uno podría perder el invicto por primera vez en el campeonato. La mesa está servida en Ciudad Universitaria.

Historial reciente entre Pumas y Toluca: dominio del empate

Si algo marca los antecedentes entre universitarios y escarlatas es la paridad. De los últimos cinco enfrentamientos en fase regular, cuatro terminaron empatados y solo uno fue victoria para los Diablos.

En los torneos Apertura 2023, Apertura 2024, Clausura 2025 y Apertura 2025, el marcador fue idéntico: 1-1. La única excepción fue el Clausura 2024, cuando Toluca se impuso con autoridad 3-0.

La tendencia indica que el empate es un resultado latente, aunque el contexto actual, dos invictos frente a frente, podría romper cualquier estadística.

Alexis Vega, la incógnita del Toluca

Una de las grandes interrogantes para el partido es la posible aparición de Alexis Vega.

El técnico escarlata, Antonio Mohamed, confirmó que el atacante está totalmente recuperado, aunque su participación aún está en duda. El cuerpo técnico busca tenerlo al cien por ciento antes de arriesgarlo en un duelo de alta exigencia.

La posible reaparición del delantero podría inclinar la balanza en favor de los Diablos, que además llegan como el actual bicampeón del futbol mexicano.

Pumas, con plantel completo para la prueba de fuego

Del lado auriazul, el panorama es alentador. El técnico Efraín Juárez no reporta bajas y contará con plantel completo para encarar este compromiso.

Pumas sabe que este partido puede marcar un antes y un después en el torneo. Defender el invicto en casa y mandar un golpe de autoridad ante el campeón luce como el objetivo principal.