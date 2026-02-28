Crisis en Irán: futbol local detenido y futuro en Copa Mundial en duda

Las autoridades del futbol de Irán anunciaron la suspensión de su liga hasta nuevo aviso en medio de una escalada de tensión entre su país e Israel, que ha generado impactos directos en distintos ámbitos de la sociedad. La decisión abarca la Primera División (Pro League) y otras categorías nacionales, interrumpiendo la programación de partidos previstos mientras persista el escenario de conflicto.

El anuncio oficial incluyó también la manifestación de que ve “improbable” la participación de la selección iraní en la Copa Mundial de Futbol 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá en verano.

El comunicado del máximo dirigente del futbol iraní expresó que no existe actualmente un horizonte claro para garantizar la presencia del equipo nacional en la cita mundialista, debido a la actual inestabilidad en la región.

La suspensión de la liga se da en un contexto de confrontaciones armadas que incluyen ataques militares y respuestas de ambos países, lo que ha derivado en medidas de seguridad y restricciones logísticas que afectan, entre otros sectores, al deporte organizado.

Como resultado de los incidentes, el espacio aéreo y las operaciones normales se han visto afectadas en varias zonas, generando condiciones que las autoridades deportivas consideraron incompatibles con la continuidad de la competencia profesional.

Irán ya había asegurado su clasificación para la Copa Mundial de 2026 tras lograr los puntos necesarios en las eliminatorias asiáticas en marzo de 2025, lo que lo colocó como uno de los representantes continuos del continente en la fase final del torneo. Sin embargo, tras la suspensión del campeonato local, el dirigente a cargo del futbol en el país señaló que las consecuencias de la actual situación internacional hacen que la presencia de la selección en la Copa del Mundo sea considerada “improbable” por el momento.

La decisión de cancelar la temporada de la Pro League impacta tanto a clubes como a futbolistas, incluidos jugadores extranjeros que militan en equipos iraníes, y representa una medida sin precedentes en tiempos recientes en el futbol local.

Organizaciones internacionales deportivas han monitoreado la evolución de la situación y mantienen canales de comunicación para evaluar posibles escenarios futuros relacionados con la participación de selecciones en torneos globales y la reanudación de competencias nacionales conforme las condiciones de seguridad lo permitan.