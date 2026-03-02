¿Fidalgo al Mundial? La solución de Faitelson ante la baja de Gilberto Mora

Faltan escasos tres meses para que ruede el balón en la Copa del Mundo 2026 y la Selección Mexicana se enfrenta a un dilema que tiene generando grandes dudas en Javier Aguirre, pero para el comentarista David Faitelson hay una solución ante la crisis que rodea a Gilberto Mora.

El jugador de Xolos lleva varias semanas ausente en su equipo por una pubalgia, lo cual también lo ha dejado fuera de las últimas convocatorias de la Selección Nacional. Con la incertidumbre rodeando a la joya de Tijuana, David Faitelson señaló que el "Vasco" Aguirre no debería sentirse tan preocupado, ya que podría tener una opción de titularidad en la figura de Álvaro Fidalgo.

Para el analista de TUDN, si "Gil" Mora no logra recuperarse a tiempo, el seleccionador Javier Aguirre tiene la solución en el jugador del Betis, quien este fin de semana logró su primer gol ante el Sevilla en LaLiga. Faitelson sostiene que, aunque Fidalgo no tiene las características de Mora en cuanto al desequilibrio de los rivales, su juego táctico lo colocaría como el reemplazo ideal.

"Si Gilberto Mora no estuviera listo para el 11 de junio, Álvaro Fidalgo representa toda una solución. Sin aportar el vértigo y el regate del joven maravilla de Xolos, es un futbolista inteligente en la generación del juego…", sentenció Faitelson a través de sus redes sociales.

La propuesta ha polarizado a la opinión pública. Mientras un sector defiende al "Maguito" por su actual nivel en el Derbi de Sevilla y su reciente naturalización, otros se resisten a ver a un no nacido en México ocupando el lugar de la máxima promesa nacional.

El drama de Gilberto Mora: Una pubalgia sin fecha de retorno

La situación de Gilberto Mora es, hoy por hoy, el mayor dolor de cabeza para el cuerpo técnico del Tri. El juvenil atraviesa un momento crítico debido a una pubalgia que lo ha marginado de toda actividad profesional. Lo más alarmante, según palabras del propio Javier Aguirre, es que no existe una fecha definida para su regreso, dejando su participación mundialista en el aire.

El 'Vasco' reveló que el camino a la recuperación ha sido tortuoso debido a la falta de consenso entre especialistas. Las opciones sobre la mesa pasan por mantener el estricto reposo, una cirugía inmediata con la cual se juega contra el reloj o terapia. Mientras la salud de Mora sigue en el misterio, Aguirre tiene que comenzar a pensar qué hacer en caso de que la gran promesa mexicana no pueda estar lista para este Mundial.