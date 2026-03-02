El regreso más esperado: Santiago Giménez está a un paso de su regreso con el AC Milan y Selección

El AC Milan comienza a ver la luz al final del túnel en una temporada marcada por las visitas a la enfermería, y la noticia más esperada por la afición mexicana ha llegado: Santiago Giménez está a un paso de volver a las canchas luego de meses de ausencia.

Tras el último control médico realizado este lunes en la clínica del club, se confirmó que su tobillo derecho ha sanado satisfactoriamente, permitiéndole encarar la fase final de su readaptación deportiva. El camino de "Santi" en Italia no ha sido sencillo. El delantero mexicano, que llegó al club con altas expectativas tras su paso por el Feyenoord a inicios de 2025, sufrió una fractura por estrés en el tobillo a finales del año pasado, una lesión traicionera que lo ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante más de dos meses.

¿Cuándo vuelve "El Bebote"? El Derbi della Madonnina en la mira

La planificación del cuerpo técnico apunta a un regreso casi inmediato. Según los reportes de la Gazzetta dello Sport, el plan es que Giménez se reintegre progresivamente a los entrenamientos grupales a partir de este miércoles. El objetivo máximo es que pueda entrar en la convocatoria para el Derbi contra el Inter de Milán, programado para este fin de semana.

Aunque es poco probable que inicie como titular debido a la falta de ritmo competitivo, Allegri confía en tenerlo como una opción de lujo en el banquillo. La presencia del mexicano es vital para un Milan que ha carecido de contundencia en los últimos duelos ante Parma y Cremonese.

Si el tobillo responde bien a las cargas de alta intensidad en los próximos dos días, Santiago Giménez estará pronto en San Siro, pero también representa una noticia positiva para la Selección Mexicana donde aún existían dudas sobre su llegada para el Mundial 2026.