¿Quién reemplazaría a Irán en el Mundial 2026? Reglamento FIFA y consecuencias de la guerra

El futbol suele jactarse de ser un territorio neutral, una burbuja donde la historia se suspende. Pero hoy, 28 de febrero de 2026, la burbuja ha reventado. Mientras los reportes de la "Operación Epic Fury" confirman ataques directos en suelo iraní, el tablero del Mundial 2026 ha entrado en un terreno de arenas movedizas.

La Federación Iraní de Futbol ha publicado un comunicado admitiendo que ahora es poco probable que el equipo nacional juegue en la gran competición.

Con lo que pasó hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es poco probable que podamos mirar hacia el Mundial, pero los jefes deportivos son los que deben decidir sobre eso", externó Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Futbol

¿Qué dice el reglamento?

La FIFA tiene previsto este escenario en su Reglamento para la Copa Mundial 2026. El Artículo 5 (Retiradas, amonestaciones y suspensiones) es la brújula para esta tormenta.

El Consejo de la FIFA tiene la facultad exclusiva de decidir el reemplazo. Históricamente, el criterio es el mérito deportivo. El lugar le correspondería al equipo mejor clasificado de la Confederación Asiática (AFC) que no obtuvo el boleto. En este caso, Emiratos Árabes Unidos u Omán emergen como los herederos naturales de la plaza.