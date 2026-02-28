¿Quién reemplazaría a Irán en el Mundial 2026? Reglamento FIFA y consecuencias de la guerra
El conflicto armado en Medio Oriente pone en jaque la participación de Irán en la Copa del Mundo de este verano
El futbol suele jactarse de ser un territorio neutral, una burbuja donde la historia se suspende. Pero hoy, 28 de febrero de 2026, la burbuja ha reventado. Mientras los reportes de la "Operación Epic Fury" confirman ataques directos en suelo iraní, el tablero del Mundial 2026 ha entrado en un terreno de arenas movedizas.
La Federación Iraní de Futbol ha publicado un comunicado admitiendo que ahora es poco probable que el equipo nacional juegue en la gran competición.
Con lo que pasó hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es poco probable que podamos mirar hacia el Mundial, pero los jefes deportivos son los que deben decidir sobre eso", externó Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Futbol
¿Qué dice el reglamento?
La FIFA tiene previsto este escenario en su Reglamento para la Copa Mundial 2026. El Artículo 5 (Retiradas, amonestaciones y suspensiones) es la brújula para esta tormenta.
El Consejo de la FIFA tiene la facultad exclusiva de decidir el reemplazo. Históricamente, el criterio es el mérito deportivo. El lugar le correspondería al equipo mejor clasificado de la Confederación Asiática (AFC) que no obtuvo el boleto. En este caso, Emiratos Árabes Unidos u Omán emergen como los herederos naturales de la plaza.
El calendario que está en peligro
Irán no sólo es un participante de la justa mundialista organizada por Estados Unidos, México y Canada, sino también es un inquilino de alto riesgo para el Departamento de Estado. Sus tres citas en el calendario marcaban una ruta crítica por la costa oeste de Estados Unidos.
15 DE JUNIO Rival: Nueva Zelanda Sede: SoFi Stadium, Los Ángeles
21 DE JUNIO Rival: Bélgica Sede: SoFi Stadium, Los Ángeles
26 DE JUNIO Rival: Egipto Sede: Lumen Field, Seattle
La guerra de las visas: El prólogo del conflicto
El colapso de hoy tuvo sus primeras grietas en diciembre de 2025. Durante el sorteo en Washington D.C., la administración estadunidense negó visados a cinco altos mandos de la delegación iraní, incluido su presidente, Mehdi Taj.
El argumento de Washington fue la "seguridad nacional" bajo las restricciones de la Ley de Inmigración; la respuesta de Irán fue amenazar con un boicot al sorteo.
¿Qué ha dicho FIFA hasta el momento
La FIFA anunció este sábado que mantendrá una "estrecha vigilancia" sobre la situación en Irán tras el inicio de operaciones militares por parte de Estados Unidos, coanfitrión de la Copa del Mundo de este verano, contra la nación de Medio Oriente.