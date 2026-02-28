Última Hora Impreso de hoy

¿Quién reemplazaría a Irán en el Mundial 2026? Reglamento FIFA y consecuencias de la guerra

El conflicto armado en Medio Oriente pone en jaque la participación de Irán en la Copa del Mundo de este verano

Por: Ariel Velázquez

thumb
Iran tiene programados dos encuentros en Los Ángeles y otro en SeattleReuters

El futbol suele jactarse de ser un territorio neutral, una burbuja donde la historia se suspende. Pero hoy, 28 de febrero de 2026, la burbuja ha reventado. Mientras los reportes de la "Operación Epic Fury" confirman ataques directos en suelo iraní, el tablero del Mundial 2026 ha entrado en un terreno de arenas movedizas. 

La Federación Iraní de Futbol ha publicado un comunicado admitiendo que ahora es poco probable que el equipo nacional juegue en la gran competición.

Con lo que pasó hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es poco probable que podamos mirar hacia el Mundial, pero los jefes deportivos son los que deben decidir sobre eso", externó  Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Futbol

¿Qué dice el reglamento?

La FIFA tiene previsto este escenario en su Reglamento para la Copa Mundial 2026. El Artículo 5 (Retiradas, amonestaciones y suspensiones) es la brújula para esta tormenta.

El Consejo de la FIFA tiene la facultad exclusiva de decidir el reemplazo. Históricamente, el criterio es el mérito deportivo. El lugar le correspondería al equipo mejor clasificado de la Confederación Asiática (AFC) que no obtuvo el boleto. En este caso, Emiratos Árabes Unidos u Omán emergen como los herederos naturales de la plaza.

  • La cláusula de "fuerza mayor": Si el retiro ocurre a menos de 90 días del partido inaugural (estamos a poco más de 100), la FIFA puede determinar que el reemplazo es "logísticamente impracticable". Esto abriría la puerta a un Grupo G de tres equipos, una anomalía que alteraría la equidad competitiva del torneo.

    El calendario que está en peligro

    Irán no sólo es un participante de la justa mundialista organizada por Estados Unidos, México y Canada, sino también es un inquilino de alto riesgo para el Departamento de Estado. Sus tres citas en el calendario marcaban una ruta crítica por la costa oeste de Estados Unidos.

    15 DE JUNIO Rival: Nueva Zelanda Sede: SoFi Stadium, Los Ángeles

    21 DE JUNIO Rival: Bélgica Sede: SoFi Stadium, Los Ángeles 

    26 DE JUNIO Rival: Egipto Sede: Lumen Field, Seattle 

    La guerra de las visas: El prólogo del conflicto

    El colapso de hoy tuvo sus primeras grietas en diciembre de 2025. Durante el sorteo en Washington D.C., la administración estadunidense negó visados a cinco altos mandos de la delegación iraní, incluido su presidente, Mehdi Taj.

    El argumento de Washington fue la "seguridad nacional" bajo las restricciones de la Ley de Inmigración; la respuesta de Irán fue amenazar con un boicot al sorteo.

    ¿Qué ha dicho FIFA hasta el momento

    La FIFA anunció este sábado que mantendrá una "estrecha vigilancia" sobre la situación en Irán tras el inicio de operaciones militares por parte de Estados Unidos, coanfitrión de la Copa del Mundo de este verano, contra la nación de Medio Oriente.

    He leído las noticias sobre Irán esta mañana de la misma manera que ustedes", declaró el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom durante la reunión anual de la International Football Association Board (IFAB) en Cardiff.

    • Temas:

    EL EDITOR RECOMIENDA

    X