FIFA intenta apagar el incendio por la "venta del Mundial" y responde a la amenaza de boicot de UEFA

La FIFA salió a contener la crisis provocada por su proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE). Después de que varias confederaciones expresaran públicamente su rechazo y preocupación por la iniciativa, el organismo que preside Gianni Infantino difundió un comunicado en el que negó categóricamente que pretenda vender el futbol o privatizar sus activos comerciales.

El mensaje busca desactivar la polémica que estalló tras la difusión del plan, el cual contempla trasladar las operaciones comerciales y de organización de eventos a una empresa subsidiaria propiedad de la propia FIFA.

Nadie está vendiendo el futbol. Esto no es algo que la FIFA consideraría jamás", afirmó el organismo, que también atribuyó parte de la controversia a "información errónea" publicada por algunos medios de comunicación.

La FIFA aseguró que esas versiones alteraron el proceso de consulta que tenía previsto iniciar con sus 211 asociaciones miembro, por lo que insistió en que cada federación tendrá la oportunidad de conocer los detalles de la propuesta antes de emitir su voto.

El organismo también respondió a quienes se han pronunciado en contra del proyecto al señalar que ninguna organización puede hablar en nombre de todas las federaciones nacionales.

Cada asociación miembro debe tener la oportunidad de revisar la propuesta y decidir sobre su propio futuro. Esos son los principios democráticos de la FIFA", señaló.

El comunicado llega apenas unas horas después de que diversas confederaciones cuestionaran la posibilidad de abrir la puerta a inversión privada dentro de la estructura comercial de la FIFA.

UEFA amenazó con boicot

La presión sobre la FIFA aumentó después de que la UEFA advirtiera que el proyecto FIFA Forward Enterprise representa un cambio de enorme trascendencia para la gobernanza del futbol y amenazara con boicotear el próximo Mundial. A esa postura se sumó la Concacaf, que manifestó que no respalda la propuesta en su forma actual y pidió mayor claridad sobre el alcance de la iniciativa antes de que sea sometida a votación, evidenciando que la resistencia al plan ya no se limita al futbol europeo.

Aunque el proyecto contempla la llegada de capital externo mediante el programa FIFA Fast Forward, el organismo insiste en que no cederá el control de sus activos ni modificará su estructura de gobierno.

Además, recordó que el plan únicamente avanzará si obtiene el respaldo de la mayoría de las asociaciones nacionales. De lo contrario, FIFA Forward Enterprise no será creado y las operaciones comerciales continuarán bajo el modelo actual. ¿Qué busca la FIFA con FIFA Forward Enterprise?

La propuesta plantea crear una empresa subsidiaria que concentre las actividades comerciales y la organización operativa de los eventos de la FIFA, aunque el organismo mantendría la propiedad y el control permanente de esa estructura.

Según la FIFA, una gestión más eficiente permitiría generar mayores ingresos para repartir entre las 211 federaciones afiliadas.

Como parte del proyecto, cada asociación nacional recibiría 20 millones de dólares del programa FIFA Forward durante el ciclo 2027-2030, además de poder acceder, de manera voluntaria, a otros 20 millones de dólares mediante el programa FIFA Fast Forward, financiado con inversión externa.

La FIFA insiste en que la propuesta sigue en fase de consulta y que podrá ser aprobada, modificada o rechazada por sus miembros. Sin embargo, el hecho de que el organismo haya tenido que emitir un comunicado extraordinario para defender el proyecto refleja la magnitud de la resistencia que ha encontrado entre parte de la comunidad futbolística mundial.

La postura de México

La Federación Mexicana de Futbol también fijó su postura sobre el proyecto. A través de un comunicado, explicó que no ha respaldado ni rechazado la creación de FIFA Forward Enterprise y que, antes de emitir una posición definitiva, analizará a fondo la propuesta una vez que la FIFA presente toda la documentación y concluya el proceso de consultas. La FMF señaló que cualquier decisión deberá tomarse con base en información completa y privilegiando los intereses del futbol mexicano y de las asociaciones miembro.