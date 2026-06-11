México siempre avanzó tras ganar su primer partido del Mundial

Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, México derrotó 2-0 a Sudáfrica y por séptima ocasión en la historia ganó su primer partido en una Copa del Mundo; en los 6 antecedentes, el Tri siempre avanzó a la siguiente instancia del torneo.

El Estadio Ciudad de México se engalanó al recibir su partido 20 en la historia de las Copas del Mundo y, con la victoria de la escuadra Tricolor, el conjunto de Javier Aguirre dio un paso hacia la siguiente ronda del Mundial 2026; César Montes fue expulsado en el 90+2’ y podría perjudicar al combinado azteca tras la Fase de Grupos.

La victoria de México ante Sudáfrica representó la séptima ocasión en la que el Tri gana su primer partido. Estos son todos los antecedentes de cuando el conjunto nacional impone condiciones en los primeros 90 minutos que disputa en una justa:

México 1986 / México 2-1 Bélgica – alcanzó los Cuartos de Final.

Francia 1998 / México 3-1 Corea del Sur – eliminado en Octavos de Final.

Corea-Japón 2002 / México 1-0 Croacia - eliminado en Octavos de Final.

Alemania 2006 / México 3-1 Irán- eliminado en Octavos de Final.

Brasil 2014 / México 1-0 Camerún - eliminado en Octavos de Final.

Rusia 2018 / México 1-0 Alemania - eliminado en Octavos de Final.

Hirving 'Chucky' Lozano celebra gol con México en el Mundial de Rusia 2018 frente a Alemania. Mexsport

Solamente 1 ganador de inauguración fue campeón

Con 22 antecedentes de Copas del Mundo, 15 veces existió un ganador en el partido inaugural, sin embargo, solamente uno de ellos (Brasil en 1962) lograron quedarse con el título:

1930 / Francia, cayó en Fase de Grupos.

1934 / los 8 partidos de la Primera Ronda se jugaron al mismo tiempo.

1950 / Brasil, perdió la Final.

1954 / Yugoslavia, Brasil, Uruguay y Austria inauguraron al mismo tiempo, ninguno fue campeón.

1958 / Suecia, perdió la Final.

1962 / Uruguay, Chile, Brasil y Argentina inauguraron al mismo tiempo, Brasil fue campeón.

1982 / Bélgica, eliminado en Segunda Ronda.

1990 / Camerún, eliminado en Cuartos de Final.

1994 / Alemania, eliminado en Cuartos de Final.

1998 / Brasil, perdió la Final.

2002 / Senegal, eliminado en Cuartos de Final.

2006 / Alemania, eliminado en Semifinales.

2014 / Brasil, eliminado en Semifinales.

2018 / Rusia, eliminado en Cuartos de Final.

2022 / Ecuador, eliminado en Fase de Grupos

* Ediciones de Mundial en donde no hubo ganador en el partido inaugural: 1938, 1966, 1970, 1974, 1978, 1986 y 2010.

El Estadio Ciudad de México recibirá un total de 5 partidos durante el Mundial 2026. Reuters

BFG