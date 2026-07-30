Gilberto Mora desata la locura: así fue el recibimiento de rockstar que tuvo en San Luis

Hace no mucho era una de las promesas del futbol mexicano. Hoy, Gilberto Mora comienza a experimentar el otro lado de la fama.

El mediocampista de 17 años recibió un auténtico recibimiento de rockstar a la llegada de Xolos de Tijuana a San Luis Potosí, donde decenas de aficionados lo esperaron a las afueras del hotel de concentración para verlo de cerca tras su brillante participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

En un video difundido por la propia cuenta de Xolos se observa cómo los seguidores corean el nombre del juvenil mientras intentan conseguir una fotografía o un autógrafo. Lejos de esquivar a los aficionados, Mora se acercó a las vallas, saludó a los presentes y dedicó varios minutos a firmar camisetas, balones y otros recuerdos.

En cuestión de semanas dejó de ser una joven promesa para convertirse en uno de los rostros más populares del futbol mexicano.

El fenómeno también refleja el impacto que tuvo su actuación en la Copa del Mundo. Mora fue una de las revelaciones del torneo y regresó a la Liga MX convertido en uno de los jugadores más seguidos en redes sociales.

Su vuelta con Xolos también fue casi inmediata. El pasado fin de semana reapareció frente a León y únicamente necesitó un tiempo para marcar el penal que significó la victoria de los fronterizos por 1-0.

Ese triunfo colocó al equipo dirigido por Sebastián Abreu en la cima del Apertura 2026, empatado con Cruz Azul, Atlas y Necaxa, pero con una mejor diferencia de goles.

Ahora Xolos buscará mantener el liderato cuando visite este viernes al Atlético de San Luis, un partido que también marcará una nueva prueba para Mora, quien jugará bajo una atención mediática que nunca antes había experimentado.

¿Por qué Gilberto Mora genera tanta expectativa?

Gilberto Mora se convirtió durante el Mundial 2026 en el futbolista mexicano más joven en asumir un papel protagónico en una Copa del Mundo. Su personalidad para pedir el balón, su capacidad para romper líneas y la madurez con la que enfrentó partidos de máxima exigencia lo colocaron entre las grandes revelaciones del torneo.

La popularidad de Gilberto Mora no sólo creció por sus actuaciones dentro de la cancha. Durante el Mundial 2026 también conquistó las redes sociales gracias a la espontaneidad con la que convivió con Guillermo Ochoa, una relación que los aficionados bautizaron como "Don Memo y Morita".

Los videos de ambos compartiendo entrenamientos, bromas y concentraciones se volvieron virales y ayudaron a mostrar una faceta más cercana del juvenil mexicano. El contraste entre la experiencia del histórico portero y la frescura del futbolista de 17 años conectó rápidamente con los aficionados, convirtiéndolos en una de las duplas más queridas de la Selección Mexicana y disparando la popularidad de Mora mucho más allá de sus actuaciones sobre el terreno de juego.