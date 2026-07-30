Juegos Centroamericanos 2026: México gana 28 medallas en la jornada del 30 de julio

La delegación mexicana volvió a firmar una jornada destacada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Durante la actividad de este jueves 30 de julio, los atletas nacionales conquistaron 28 medallas, distribuidas en 15 de oro, seis de plata y siete de bronce, para mantenerse al frente del medallero general de la competencia.

Las preseas llegaron en ciclismo BMX, ciclismo de pista, clavados, natación, patinaje de velocidad, ráquetbol y tiro deportivo, disciplinas que volvieron a colocar a México entre los principales protagonistas de la jornada.

Ciclismo BMX da un bronce

Marissa Flores consiguió la medalla de bronce al finalizar en la tercera posición de la prueba ciclismo BMX Racing. Las colombianas Valentina Muñoz y Sharid Fayad ocuparon el primer y segundo lugar para quedarse con las medallas de oro y plata, respectivamente.

Ciclismo de pista aporta cuatro preseas

El ciclismo de pista volvió a ser una de las disciplinas con presencia mexicana en el podio.

En la prueba de madison masculino, Ricardo Peña e Ignacio Prado conquistaron la medalla de oro al finalizar con 72 puntos.

En la rama femenil, Yareli Acevedo y Sofía Arreola obtuvieron la medalla de bronce después de sumar 39 unidades.

Por su parte, Luz Gaxiola se proclamó campeona en el keirin femenil para añadir otra medalla de oro a la cuenta nacional, mientras que Yuli Verdugo completó el podio con la medalla de bronce.

Yareli Acevedo tuvo medalla de bronce. Mariano Rios/Mexsport

Clavados mantiene el dominio mexicano

Los clavados volvieron a confirmar el dominio de México con cinco medallas en la jornada: tres de oro y dos de bronce.

Las preseas doradas fueron para Osmar Olvera en el trampolín de un metro, Alejandra Estudillo en la plataforma de 10 metros y la pareja integrada por Rut Páez y Zyanya Parra en el trampolín sincronizado de tres metros.

Los bronces correspondieron a Adriana Torres, en la plataforma de 10 metros, y Juan Manuel Celaya, en el trampolín de un metro.

Oro para ecuestre

El equipo de adiestramiento ecuestre mexicano logró la medalla de oro al sumar 396.758 puntos totales. El podio lo completo Colombia con la palta y Costa Rica con el bronce.

Natación vuelve a liderar la jornada

La natación fue nuevamente la disciplina que más medallas entregó a la delegación mexicana, con un total de ocho.

Marcus Reyes ganó el oro en los 50 metros dorso varonil, mientras que Celia Pulido hizo lo propio en la rama femenil.

En los 100 metros mariposa, Miranda Grana obtuvo la medalla de plata.

México también hizo el 1-2 en los 800 metros estilo libre con Paulo Strehlke, ganador del oro, y Daniel Saborío, quien consiguió la plata.

En los 1,500 metros estilo libre, Yuritzi Salgado conquistó el oro y Regina Medina terminó con la plata.

La cosecha fue completada por el relevo 4x100 combinado mixto integrado por Celia Pulido, Miranda Grana, Andrés Puente y Marcus Reyes, que se quedó con la medalla de oro.

México logró una buena cosecha de medallas en natación. Adrian Macias/Mexsport

Patinaje de velocidad suma dos bronces

El patinaje de velocidad aportó dos preseas más para la delegación mexicana.

Valentina Letelier obtuvo el bronce en los 5 mil metros por puntos de la rama femenil, mientras que Alejandro Castañeda consiguió el mismo resultado en la competencia varonil.

Ráquetbol mantiene el dominio mexicano

México volvió a dominar el ráquetbol al conquistar seis medallas: cuatro de oro y dos de plata.

Alexandra Herrera ganó el oro en individual femenil.

En individual varonil, Rodrigo Montoya encabezó el 1-2 mexicano con la medalla de oro, seguido por Eduardo Portillo, quien obtuvo la plata.

En dobles femenil, Monserrat Mejía y Alexandra Mejía se quedaron con el oro, mientras que Eduardo Portillo y Andree Portilla hicieron lo propio en dobles varonil.

La última medalla de la disciplina fue la plata conseguida por Jessica Parrilla y Rodrigo Montoya en dobles mixto.

Jornada destacada en ráquetbol para México. David Olaff Bermúdez

Tiro deportivo entrega un bronce

Alejandra Ramírez y Jorge Orozco Díaz conquistaron la medalla de bronce para sumar una recompensa más a la delegación mexicana.

México amplía su ventaja en el medallero

Después de esta jornada, México se mantiene en el primer lugar del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con 181 medallas, distribuidas en 80 de oro, 57 de plata y 44 de bronce, por delante de Colombia, Cuba, Venezuela y Guatemala.

Medallero

México: 80 oros | 57 platas | 44 bronces | 181 medallas Colombia: 42 oros | 48 platas | 28 bronces | 118 medallas Cuba: 16 oros | 18 platas | 23 bronces | 57 medallas Venezuela: 13 oros | 24 platas | 43 bronces | 80 medallas Guatemala: 10 oros | 16 platas | 15 bronces | 41 medallas República Dominicana: 10 oros | 13 platas | 36 bronces | 59 medallas Puerto Rico: 9 oros | 10 platas | 18 bronces | 37 medallas Costa Rica: 5 oros | 2 platas | 10 bronces | 17 medallas El Salvador: 5 oros | 2 platas | 8 bronces | 15 medallas Trinidad y Tobago: 4 oros | 1 plata | 7 bronces | 12 medallas

Con el liderato consolidado, la delegación mexicana afrontará la jornada de este viernes 31 de julio, en la que buscará seguir incrementando su cosecha de preseas en boliche, clavados, natación, patinaje de velocidad, ráquetbol, sóftbol, tenis y voleibol de playa.