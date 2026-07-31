Muere Franco Baresi, leyenda del futbol y del AC Milán

Una de las grandes leyendas del futbol mundial falleció. Franco Baresi, el emblemático y férreo capitán del AC Milán de las décadas de los 80 y 90, escuadra con la que conquistó dos Copas de Europa y una Champions League, además de seis campeonatos de Italia, murió a los 66 años, informó este viernes el club italiano.

La historia completa del AC Milan está de luto por la muerte de Franco Baresi. Su ejemplo y su integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del club, al igual que su icónica camiseta con el número 6", escribió el conjunto rossonero en su cuenta de X. Desde 2020, el exfutbolista se desempeñaba como vicepresidente honorario de la institución.

El también campeón del mundo con Italia en 1982, aunque sin disputar un solo partido en ese torneo, y finalista del Mundial de 1994, es considerado por especialistas y aficionados como uno de los mejores defensas en la historia del futbol.

Un legado imborrable en el AC Milán

El AC Milan no detalló las causas de la muerte de Franco Baresi. Sin embargo, el exjugador fue sometido en agosto de 2025 a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo pulmonar.

El capitán y defensa del AC Milán, Franco Baresi, celebra uno de los títulos conseguidos con los Rossoneri. Foto: AFP.

En aquel momento, el histórico capitán envió un mensaje a los aficionados para informar sobre su estado de salud. "Queridos tifosi, me llevará un poco de tiempo recuperar todas mis fuerzas", declaró entonces.

Nacido en la región de Lombardía, en el norte de Italia, en mayo de 1960, Franchino "Franco" Baresi ingresó a las fuerzas básicas del AC Milán en 1974. Cuatro años después, cuando tenía apenas 17 años y 11 meses, debutó con el primer equipo e inició una trayectoria que marcaría para siempre la historia del club.

Se ganó rápidamente un lugar como titular a los 18 años y, gracias a su técnica, su capacidad de anticipación, su marcación y sus cualidades de liderazgo, fue nombrado capitán a los 22 años. Su inteligencia para defender compensaba un físico que en sus primeros años era considerado delgado.

Una defensa que marcó época

Con el paso del tiempo, Franco Baresi integró junto con Paolo Maldini, Mauro Tassotti y Alessandro Costacurta una de las líneas defensivas más sólidas y temidas del futbol europeo, pieza fundamental de una de las épocas más exitosas del AC Milán.

En 1989 terminó en el segundo lugar de la votación del Balón de Oro, solo por detrás de su compañero, el neerlandés Marco van Basten. Finalmente, se retiró en 1997 después de disputar 719 partidos con la camiseta rossonera, una cifra que posteriormente solo fue superada por Maldini.

Franco Baresi, en duelo del Mundial del 94, peleando un balón con el brasileño Romario. Foto: AFP.

Su paso con la selección de Italia

Además de su brillante carrera con el AC Milán, Franco Baresi defendió la camiseta de la selección de Italia en 81 ocasiones.

Aunque formó parte del plantel que conquistó la Copa del Mundo de 1982 como suplente, no integró la selección que disputó el Mundial de México 1986 debido a un desacuerdo con el entonces director técnico.

Las tandas de penales, primero en las semifinales del Mundial de Italia 1990 y posteriormente en la final de Estados Unidos 1994, terminaron por frustrar sus aspiraciones de conquistar un segundo título mundial, cerrando así una de las trayectorias más destacadas en la historia del futbol italiano.

*mcam