Expulsión de César Montes podría costarle caro a México tras la Fase de Grupos

México ganó el partido inaugural del Mundial 2026, sin embargo, la expulsión de César Montes supone un duro golpe para el Tri en vísperas de una clasificación a la siguiente ronda, ya que suma 4 puntos negativos en la tabla de FariPlay, mismos que podrían relegar al Tri del primer sitio del Grupo A, o al tercer peldaño del sector.

Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, México logró imponerse por primera vez en una Inauguración de Copa del Mundo, haciendo que los más de 80,000 aficionados que asistieron al Estadio Ciudad de México terminaran desquitando los miles de pesos que pagaron su boleto.

Uno de los puntos negativos de este compromiso fue la expulsión de César Montes, quien en el minuto 90+2’ derribó a su rival y cortó un avance de promesa en favor de Sudáfrica, viendo la tarjeta roja, dejando a sus compañeros con 10 sobre el terreno de juego, perdiéndose el compromiso frente a Corea del Sur y sumando puntos negativos para México en la tabla de FairPlay.

Estos son los criterios de desempate generales para cada uno de los 48 países que conforman los 12 Grupos en el Mundial 2026:

1. Partido inmediato entre los involucrados.

2. Diferencia de goles total en la Fase de Grupos.

3. Mayor cantidad de goles marcados en la Fase de Grupos.

4. Tabla de FairPlay, considerando tarjetas amarillas y rojas.

5. Posición en el ranking FIFA publicado previo al Mundial 2026.

El Estadio Ciudad de México recibirá un total de 5 partidos durante el Mundial 2026. Reuters

Tabla de FairPlay para el Mundial 2026

Cada vez que se recibe una tarjeta en el Mundial 2026, los conjuntos acumulan puntos negativos, quien cuente con más, estará en desventaja respecto al cuarto criterio de desempate explicado anteriormente:

Tarjeta amarilla / 1 punto.

Tarjeta roja por doble amarilla / 3 puntos.

Tarjeta roja directa / 4 puntos.

Tarjeta amarilla y tarjeta roja directa / 5 puntos.

Tras el partido inaugural de este jueves 11 de junio, México suma 5 puntos negativos en la tabla de FairPlay (amarilla de Brian Gutiérrez y roja directa de César Montes), mientras que Sudáfrica 10 puntos: 2 expulsiones (Sphephelo Sithole y Themba Zwane) y 2 amonestaciones (Nkosinathi Sibisi y Teboho Mokoena).

Tras el México Vs Sudáfrica, el Tri suma 5 puntos en la tabla de FairPlay. Reuters

BFG