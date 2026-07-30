Santiago Sandoval, joya de la Selección Mexicana Sub-20, comienza su recuperación en Chivas  

El atacante Santiago Sandoval reportó en el Guadalajara tras la cirugía a la que fue sometido, a consecuencia de una fractura espiroidea de falange proximal del cuarto dedo de la mano derecha.

"No es fácil que te pasen este tipo de cosas, pero preparado para recuperarme y por lo que viene", mencionó el juvenil tras abandonar las instalaciones de las Chivas.

Sandoval se lesionó en el segundo duelo con la Selección Mexicana en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf, en la victoria 2-0 ante Costa Rica, en Puebla.

"No se pudo (regresar a la concentración de la Selección Sub-20)", añadió sobre su estado de ánimo, luego del protagonismo que cosechó en los primeros partidos del Premundial, en el que México ya aseguró su liderato y el pase a los cuartos de final.

Incluso en el partido que México supera a Guatemala por 4-0, Hugo Camberos dedicó su gol a Sandoval; ambos comparten vestidor en las Chivas.

Sobre su regreso a la competencia, Sandoval lo dejó en vilo, pero agradeció el apoyo que ha recibido del estratega del Rebaño Sagrado, Gabriel Milito.

"Siempre te hablan y es bueno para uno, porque te ayuda a sentirte mejor, que me recupere. El profe que me dio la chance y listo para cuando lo requiera, pero no me han confirmado nada".

El mediocampista de que en agosto cumplirá 19 años de edad también agradeció el respaldo de la afición: "He sentido apoyo total, te rodean y quieren, es importante para mí".

Sandoval aparece registrado con el primer equipo, para la disputa del Apertura 2026 de la Liga MX. El nacido en Boca del Río, Veracruz, debutó en Primera División en un León vs Guadalajara, el sábado 19 de julio de 2025. Desde entonces registra 34 partidos con las Chivas.

El pronóstico de recuperación para ese tipo de fracturas se estima de tres semanas. Al momento, el servicio médico de las Chivas se reservó la vuelta del jugador.