Mundial 2026: En España y Argentina se derriten en elogios hacia México

México mostró una cara espectacular durante el primer tiempo del partido ante Ecuador en los 16avos de Final en el Mundial 2026, ganándose elogios provenientes desde Argentina y España: “Es la selección mexicana más fuerte y seria que se recuerde”.

Durante el compromiso disputado en la cancha del Estadio Ciudad de México, el Tri recibió a Ecuador en busca de un nuevo triunfo en partidos de eliminación directa en un Mundial tras 40 años de espera, siendo letales prácticamente desde el inicio.

México y Ecuador instantes antes de que el balón ruede en la cancha del Estadio Ciudad de México. Reuters

Tras una falla de Raúl Jiménez durante los primeros instantes del compromiso, fue Julián Quiñones quien aprovechó una descolgada propiciada desde los pies de Roberto Piojo Alvarado y marcó su tercer tanto en la Copa del Mundo, poniéndose solamente a una diana de los máximos anotadores en la historia del combinado Tricolor.

Minutos más tarde, el vendaval mexicano no cesó y Raúl Jiménez duplicó la ventaja al recibir un balón en los linderos del área y definir con pierna derecha a la meta defendida por Hernán Galíndez, generando un ambiente poco antes visto en la afición que empezó a corear el nuevo grito de guerra que nació en redes sociales durante esta misma edición de la Copa del Mundo.

Sobre el final del primer tiempo, Raúl Tala Rangel también intervino para ser protagonista y evitar el 2-1 de los sudamericanos, propiciando que medios internacionales se pronunciaran sobre el nivel mostrado por la escuadra Tricolor:

Es la selección mexicana más fuerte y seria que se recuerde en el último tiempo”, mencionó el reconocido periodista argentino Gastón Edul.

Nah, de locos. A este nivel, México gana 18 mundiales seguidos y en el 19º llega a la final y la regala por penaltis”, mencionó MisterChip, español experto en estadística.

BFG