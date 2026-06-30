Raúl Jiménez hace OSO en el México vs Ecuador; el goleador falló el gol

Después de una hora de retraso por el mal clima, por fin se está jugando el partido entre México y Ecuador, sin embargo, el combinado nacional ya tuvo la primera gran oportunidad, la cual falló Raúl Jiménez.

Es increíble el gran apoyo que la afición mexicana le está brindando al equipo de Javier Aguirre, y aunque el Tricolor salió de buena manera, fácilmente ya pudo haberse ido adelante en el marcador.

Lluvia retrasa el inicio del partido entre México y Ecuador Héctor López

La increíble falla de Raúl Jiménez en el México vs Ecuador

México salió con todo en búsqueda del primer gol, está teniendo mucha posesión y ya tuvo una oportunidad muy clara para abrir el marcador.

Gilberto Mora se está llevando los reflectores, haciendo un gran partido y él inició esta jugada. Mandó un pase largo a la banda para Luis Romo y este sacó un buen centro a segundo poste.

Donde se encontraba Raúl entrando completamente sólo. A pesar de que el defensor de Ecuador le hizo sombra, era un gol cantado.

Pero al momento del cabezazo, cerró los ojos, y dio una mala dirección al balón, a pesar de tener media portería sola.

Previo al Mundial, en partidos amistosos, Raúl Jiménez ya había tenido este tipo de fallas y a pesar de que en el torneo ha tenido una gran actuación, hoy le falló el instinto goleador.