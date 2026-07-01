La novela de un académico

Las muchas vidas de Michal K es una historia de amor, odio, venganza y guerra. Relata la resistencia judía contra los nazis en Polonia y es, sobre todo, una novela de misterio, construida en torno a un personaje singular: Michal, el narrador. Fue un guerrero romántico, a quien la invasión alemana le impidió terminar la preparatoria. Sin embargo, su liderazgo, su voluntad de hierro y el deseo de vengar el asesinato de sus padres y de millones de judíos, lo empujaron a vivir una existencia larga y de múltiples facetas —incluso llegó a ser guarura en México y ciudadano estadunidense.

Martin Carnoy es profesor de Educación y Economía en la Universidad de Stanford y autor de La educación como imperialismo cultural, entre decenas de obras sobre economía y política educativa. En el congreso más reciente de la Sociedad de Educación Comparada e Internacional, celebrado en San Francisco en marzo de este año, me invitó a desayunar. Charlamos muy largo sobre familias, amigos y, cómo no, sobre nosotros mismos; al fin, académicos somos. Ahí me contó que desde hacía décadas traía en mente escribir una novela, pero el trabajo y los compromisos —sumados a la falta de experiencia en la ficción— se lo impidieron. Al fin se aplicó y retomó sus orígenes: Martin nació en Varsovia en 1938, en el seno de una familia judía, y tuvo la fortuna de que sus padres pudieran salir de Polonia con él en brazos, tras la invasión nazi. Se salvó del genocidio, tuvo una buena infancia en Brooklyn y forjó una trayectoria profesional destacada.

La historia de Michal podría parecer autobiográfica, pero no lo es. La novela retrata la vida en los guetos de Varsovia, Lublin, Cracovia y otras ciudades, así como la discriminación que sufrieron los judíos —no sólo de los ocupantes alemanes, también de polacos que colaboraron con la Gestapo— y más tarde de los soviéticos. Narra deportaciones y horrores de los campos de concentración con una maestría que hizo estremecer mi corazón en más de un pasaje. Pero es, ante todo, una novela de misterio contada con maestría.

Carnoy retrata escenas de miseria humana y de grandeza de espíritu. Michal narra la vida familiar durante la ocupación: las estratagemas de supervivencia, la solidaridad de campesinos y trabajadores que les brindaron refugio, la frialdad e inteligencia de su padre, Natan, la perseverancia de su madre, Salomea, y la belleza generosa de su hermana mayor, Hanna. También cobra relieve Aleksandra, su amante guerrillera que después se convierte en funcionaria del régimen prosovietico.

El corazón de la trama es la desaparición de Hanna: se cambió el nombre, se casó con un gentil colaboracionista y espía soviético, se hizo católica y se esfumó. El enigma que sostiene la novela es si Michal llegará a encontrarla en Alemania, Inglaterra o en Estados Unidos.

Entre sus muchas vidas, Michal transita por la Alemania ocupada, apoya a sus camaradas guerrilleros que parten a Palestina y llega a México gracias a un comerciante de joyas y contrabandista de relojes Omega que lo apadrina. Aprendió español en pocas semanas y obtuvo el bachillerato en el Colegio Alemán, dada su estatura y sus habilidades de combate, ingresó al cuerpo de escoltas de Miguel Alemán. Más tarde se hizo abogado en Estados Unidos.

Martin Carnoy me cumplió. Esperaba una novela a la altura de sus trabajos académicos y me cautivó: lenguaje claro, historias de amor, violencia y rencor entretejidos con destreza. Me pareció muy atractiva la construcción de sus personajes, el retrato de sus emociones, de su vida interior llena pasiones encontradas. Sus pasajes sobre México a finales de 1940 mezclan literatura con análisis político.

Esta novela hizo crecer mi admiración por Martin Caroy, mi mentor. También ratificó la premisa que plantó C. Wrigth Mills en “Sobre artesanía intelectual”: no separar el trabajo académico de la vida personal, utilizar la imaginación para describir e interpretar fenómenos sociales. Aunque no es autobiografía, identifiqué algunos de los atributos de la personalidad de Martin en los de su personaje, Michal.

¡Qué bueno que platicamos en San Francisco!

REFERENCIA

The Many Lives of Michal K., Amazon, Kindle Edition.