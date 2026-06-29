Sheinbaum exige “todo el peso de la ley” contra exdirector de Pemex por denuncia de violencia

Este lunes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abordó el tema que envuelve al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, luego de que fuera difundido un video por presunta violencia hacia su esposa.

En este sentido, la jefa de Estado, aseguró que en el caso de la denuncia por presunta violencia familiar contra el servidor público, se debe aplicar "todo el peso de la ley" y dejó claro que su gobierno no protegerá a ningún exfuncionario, sin importar que haya formado parte de su administración.

Aunado a lo anterior, la primera presidenta del país apuntó que la investigación corresponde a la Fiscalía General del Estado de Morelos y subrayó que la cercanía con el gobierno no influirá en el proceso.

Aquí no es que es conocido de uno y se aplica algo distinto. Nosotros no vamos a proteger a nadie", sostuvo.

Bajo esta premisa, Sheinbaum Pardo indicó que será la autoridad ministerial de Morelos la encargada de integrar la carpeta de investigación y, en su caso, determinar las responsabilidades legales del exfuncionario.

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No volverá al gobierno: Sheinbaum

Sobre los cargos en el actual gobierno federal, la jefa del Ejecutivo reveló que nunca firmó el nombramiento de Rodríguez Padilla para ocupar un nuevo cargo dentro de la Secretaría de Energía (Sener), por lo que, tras la denuncia por violencia, ya no formará parte del actual gobierno.

En este contexto la Sener confirmó previamente que, aunque se había informado sobre su incorporación al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), dicho nombramiento nunca se formalizó y no será concretado.

¿Qué dice la Fiscalía de Morelos?

Sobre las investigaciones en este caso, la Fiscalía General del Estado de Morelos abrió una carpeta de investigación luego de la difusión de un video en el que presuntamente se observa a Víctor Rodríguez Padilla agrediendo físicamente a su esposa, María Felicia Jiménez, en un domicilio del municipio de Emiliano Zapata.

La dependencia informó que trabaja de manera coordinada con la Secretaría de las Mujeres para brindar medidas de protección a la víctima y aseguró que agotará todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos.

Cabe mencionar que la denuncia se hizo pública después de que María Felicia Jiménez difundiera un video de cámaras de seguridad en el que presuntamente aparece siendo golpeada y jaloneada por el exdirector de Pemex.