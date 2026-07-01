Seleccionados mexicanos celebran su pase a octavos haciendo el viking row con máscaras de Aguirre

Jugadores y miembros del cuerpo técnico de la Selección Mexicana desataron la euforia en el vestidor del Estadio Ciudad de México al recrear el viking row (la coreografía sincronizada popularizada por la afición y el equipo de Noruega) portando máscaras con el rostro de Javier Aguirre, tras la histórica victoria del martes 30 de junio 2-0 sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El origen del video fue una publicación temporal en la cuenta del arquero Guillermo Ochoa, que de inmediato cobró fuerza en las redes sociales. EL viking row se ha vuelto uno de los fenómenos virales más relevantes que ha dejado este Mundial, al grado que ya no es privativo de Noruega y muchas aficiones, y ahora, hasta el Tri, lo ha usado.

El equipo tricolor rompió una maldición de 40 años sin ganar un partido de eliminación directa en Copas del Mundo, una racha negativa que arrastraba desde México 1986. Además, la escuadra local extendió su invicto a 10 compromisos mundialistas sobre la cancha del Coloso de Santa Úrsula.

Los datos más relevantes de la victoria de México



Julián Quiñones anotó el primer gol al minuto 22 y dio la asistencia clave para sentenciar el encuentro.

anotó el primer gol al minuto 22 y dio la asistencia clave para sentenciar el encuentro. Raúl Jiménez selló el marcador 2-0 con una sólida definición en la parte complementaria.

selló el marcador 2-0 con una sólida definición en la parte complementaria. Gilberto Mora , con solo 17 años, saltó como titular y se convirtió en el segundo jugador más joven en arrancar un juego de eliminación directa en un Mundial, solo detrás de Pelé en Suecia 1958.

, con solo 17 años, saltó como titular y se convirtió en el segundo jugador más joven en arrancar un juego de eliminación directa en un Mundial, solo detrás de Pelé en Suecia 1958. Piero Hincapié, de la escuadra ecuatoriana, recibió la tarjeta roja en el tiempo agregado tras cubrirse la boca y decir unas palabras a Santiago Gimenez.

Al finalizar el cotejo, el estratega del combinado azteca no ocultó su satisfacción por asegurar el boleto a los octavos de final, donde esperarán al vencedor de la llave entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.

Es un partido para recordar, el más importante de mi carrera. El grupo demostró una personalidad enorme ante un rival muy digno".

Javier Aguirre / DT de la Selección Mexicana

¿Por qué el remo vikingo es la tendencia viral de la Selección Mexicana?

El fenómeno del remo vikingo se convirtió en el amuleto de la afición mexicana desde la fase de grupos, cuando miles de seguidores lo replicaron en el Ángel de la Independencia tras vencer a Chequia. La adopción del festejo por parte de los futbolistas usando máscaras del Vasco confirma el gran ambiente interno.

Por su parte, el timonel del conjunto sudamericano reconoció que el planteamiento táctico local neutralizó por completo sus capacidades en la capital del país.