¡La rompen! El Tri tumba racha de 40 años

La Selección Mexicana hizo historia al derrotar 2-0 a Ecuador y romper, por fin, la barrera del quinto partido en un Mundial. Con una actuación convincente, el equipo de Javier Aguirre ilusionó a la afición y alimentó el sueño de trascender como anfitrión de la Copa del Mundo 2026.

La euforia por la clasificación desbordó las calles de la Ciudad de México, donde más de un millón de personas participaron en los festejos. La celebración alcanzó tal magnitud que el primer gol de Julián Quiñones incluso quedó registrado como una vibración en un sismógrafo cercano al Estadio Ciudad de México.

Sin embargo, la jornada también quedó marcada por la tragedia. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó la muerte de tres personas durante los festejos en Paseo de la Reforma, donde la concentración masiva de aficionados derivó en una emergencia atendida por los cuerpos de rescate.

Desde 1986, México no alcanzaba el 'quinto partido' en una justa mundialista. Mexsport

Y se hizo realidad: llegó el quinto partido

México ya alimenta su fantasía mundialista con buen futbol. Resolvió un partido que hirvió más en la previa por tantas declaraciones de los aficionados y técnicos, que en la cancha. Ganó 2-0, si no trotando, sí con la tranquilidad de quien se sabe mejor.

Este equipo anfitrión que ha movido a las masas conectó por fin sus líneas y entregó su mejor partitura quizás, en todos los partidos mundialistas de su historia y rompe el maleficio que los persiguió durante décadas de no jugar un quinto partido.

Un aire caliente fue el que impuso el equipo mexicano en la cancha humedecida del Estadio Ciudad de México a causa de la tormenta eléctrica que obligó a retrasar una hora después de lo que estaba pactado el inicio del juego.

El Tri salió caliente al campo y abrasó a los ecuatorianos que mantuvieron su dignidad hasta el final, pero se desmoronaron cuando su defensa, el principal argumento que tenían para soportar a México, se desquició.

Willian Pacho, el gran jugador del París Saint-Germain, bicampeón de Champions, sufrió las calamidades de su pareja, Ordoñez, que en ambos goles lo dejó en una situación comprometida. Entonces fue cuando Julián Quiñones lo hizo trizas con un golazo.

Julián Quiñones se convirtió en el segundo máximo anotador en la historia de México en Copas del Mundo, igualando la marca de Rafa Márquez y Cuauhtémoc Blanco. Reuters

Naturalizado, pero más mexicano por convicción, Quiñones es el sol que inyecta de vigor a este equipo. Lleva tres goles en cuatro partidos y puede alcanzar de seguir con dinamita a Luis Hernández, máximo anotador en Mundiales para México con cuatro.

La otra ecuación la resolvió Raúl Jiménez con su golazo. Si Quiñones colgó su tiro en el ángulo izquierdo, Jiménez lo hizo en el otro. En cuestión de 10 minutos, los más dulces para los aficionados, México resolvió un partido que se antojaba un trauma. Desde 1986, igual en casa, no ganaba un partido de eliminación directa.

La joya de 17 años Gilberto Mora también lanzó un disparo apenas desviado al minuto 15 al recoger un centro pasado e internarse al área desde el sector izquierdo.

¡Mora, Mora!”, gritaron los espectadores al minuto 59 cuando fue sustituido por Brian Gutiérrez.

México parece volar. Ha encontrado su propia ilusión. Tenía que ser en su Mundial, dentro de su casa y con su gente enloquecida de fervor. Sus jugadores, sin ser de otro mundo, fantasean, eso los mantiene a flote y ahora esa utopía, le han agregado futbol.

El Vasco Aguirre también resaltó la actitud de la Selección Mexicana, por no perder la idea ofensiva, al tiempo que se rindió con las actuaciones de todo el equipo.

Por Carlos Barrón.

Julián Quiñones celebrando su gol. REUTERS

El gol de Julián Quiñones provoca temblor en la Ciudad de México

Por un instante pareció que la Ciudad de México había respondido al grito de gol.

El disparo de Julián Quiñones contra Ecuador no sólo movió el marcador. También quedó registrado en un sismógrafo cercano al Estadio Ciudad de México, donde miles de aficionados celebraron al mismo tiempo el primer golpe de México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La explosión de la tribuna produjo una señal artificial. Una vibración provocada por la energía de miles de personas saltando, gritando y celebrando el gol del delantero mexicano, de acuerdo con SASSLA, una plataforma digital de alertamiento y gestión integral de riesgos de México.

No fue un terremoto, pero sí un fenómeno que ya tiene antecedentes en el deporte mundial.

Algo parecido ocurrió en Seattle con los aficionados de los Seahawks, cuya afición fue conocida por provocar los llamados “fan quakes” o movimientos sísmicos generados por la celebración colectiva.

En México, el momento llegó en una noche que ya era especial. Después de una tormenta eléctrica que retrasó el inicio del partido, el equipo de Selección de futbol de México salió con una intensidad que pocas veces se había visto en la era de Javier Aguirre.

Fueron los mejores 45 minutos de México bajo el mando del entrenador.

Quiñones abrió el camino con un disparo potente que venció al arquero ecuatoriano. Después apareció Raúl Jiménez, quien amplió la ventaja al minuto 31 con una definición de enorme calidad para poner el 2-0.

La diferencia no sólo estaba en el marcador. Estaba en la manera de jugar.

México presionó, recuperó rápido la pelota y encontró espacios frente a un Ecuador que terminó la primera mitad sin respuestas claras. El equipo visitante buscó reaccionar antes del descanso, pero una mala ejecución en un tiro de esquina dejó escapar su última oportunidad.

Mientras tanto, las tribunas seguían celebrando. El gol de Quiñones provocó uno de esos momentos que quedan registrados más allá del resultado. Una selección que juega en casa, una afición que vuelve a creer y un estadio que literalmente hizo vibrar el suelo.

Porque esta vez no fue un temblor. Fue un gol.

Por Ariel Velázquez.

La presencia de espuma blanca se ha convertido en sinónimo de festejo durante las celebraciones en la vía pública. Foto: Daniel Betanzos.

Salen a festejar en CDMX un millón de personas

La clasificación de la Selección Mexicana a los octavos de final del Mundial congregó a más de un millón de aficionados en las calles de la capital, quienes abarrotaron plazas públicas, corredores viales y los festivales futboleros instalados en la Ciudad de México para festejar el triunfo 2-0 sobre Ecuador. La jornada de júbilo quedó marcada por tres decesos.

De acuerdo con reportes oficiales del gobierno capitalino, la marea verde colmó la Plaza de la Constitución, las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, las 18 sedes delegacionales distribuidas en las 16 alcaldías y los distintos puntos del Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la escultura de El Caballito, consolidando la mayor concentración de personas en lo que va del torneo para celebrar la cuarta victoria consecutiva del combinado nacional.

“La mejor selección, el mejor Mundial, la mejor sede para vivir este Mundial es la Ciudad de México. Nuestra Selección Mexicana ha logrado estar invicta; ni un solo gol nos han metido en este Mundial y nuevamente volvimos a hacer historia; nuevamente ganó México, ganó la Ciudad de México, ganó la población y la afición”, expresó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, precisando que, ante la rápida saturación de Paseo de la Reforma y el Monumento a la Revolución, se canalizó a miles de ciudadanos hacia el estacionamiento del Palacio de los Deportes, donde las actividades musicales continuaron con la presentación en vivo del Grupo Cañaveral.

La persistente lluvia vespertina no logró hacer mella en el ánimo de la fanaticada.

Aunque el fuerte aguacero que cayó sobre la cancha del Estadio Ciudad de México obligó a retrasar el silbatazo inicial durante una hora, los miles de aficionados reunidos en la Plaza de la República y la explanada del Monumento a la Revolución contuvieron el aliento para estallar en una sola voz con las anotaciones que sellaron el pase a la siguiente ronda.

Como parte de los festejos, en el Ángel de la Independencia también hubo fuegos artificiales.

Por Hilda Castellanos.

Equipos de emergencia intentaron reanimar a una persona que sufrió de aplastamiento durante los festejos tras triunfo de la Selección Mexicana. Foto: Cuartoscuro.

Saldo rojo tras festejos: reportan tres fallecidos

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México confirmó la madrugada de este miércoles la muerte de tres personas durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana frente a Ecuador, resultado que aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo.

De acuerdo con la información oficial, las víctimas son un hombre de 44 años y dos mujeres, una de 48 años y otra de 19 años, quienes fallecieron por asfixia después de recibir maniobras avanzadas de reanimación por parte de los equipos de emergencia que acudieron al lugar.

Los hechos ocurrieron entre las calles de Hamburgo y Lancaster, en las inmediaciones de Paseo de la Reforma, donde más de un millón de personas se congregaron para observar el encuentro entre México y Ecuador. La euforia de los aficionados y la concentración masiva de personas provocaron empujones que derivaron en el aplastamiento de las dos víctimas.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada lamentó la muerte de las tres personas durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en Paseo de la Reforma y aseguró que su administración brinda apoyo a las familias afectadas. A través de un mensaje publicado en X, la mandataria informó que los equipos de emergencia atendieron de inmediato los reportes de personas inconscientes, aunque no fue posible salvarles la vida.

“Como lo informó la @SSaludCdMx, los equipos de emergencia de la Ciudad de México atendieron de manera inmediata el reporte de tres personas inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones de Paseo de la Reforma. Se activaron todos los protocolos de atención médica, sin embargo, lamentablemente perdieron la vida", escribió la mandataria capitalina”.

Por Mauricio Alvarado.

*mcam