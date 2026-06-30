Raúl Jiménez, un discurso y la promesa cumplida de los goles en el juego ante Ecuador

Suele salir Raúl Jiménez al frente del equipo mexicano y suele ser el que encabeza la vuelta del equipo al vestidor en el medio tiempo y al final de los partidos.

Ante Ecuador fue la misma temática. A la hora de cerrarse para formar el corro antes de empezar el juego, la palabra la suele tener Raúl Jiménez, lo mismo en el vestidor. Después de tantos años y cuatro Mundiales es la voz de trueno en el equipo.

Suelen ser parecidos los discursos, siempre en ellos promete goles y lo volvió a hacer. Por fin Raúl pausa ese demonió que le susurraba al oído que después de varios Mundiales no anotaba y le funcionó.

El discurso motivacional de Raúl Jiménez

En los discursos les pide a los compañeros que se partan el alma y él va a hcaer el resto, se ha tomado en serio su papel de centro delantero aunque su función ideal sea siempre jugar acomnpañado o por detrás de otro nominal atacante como lo hacía con Christian Chucho Benítez, un ecuatoriano que marcó época en el futbol mexicano precisamente con el América.

Raúl Jiménez durante el calentamiento de México. Mexsport

Raúl ya hizo un par de tantos en esta edición después de que no anotó en tres torneos atrás. Ha callado la voz de sus detractores que lo tildan de viejo, cansino o pésimo rematador. Sus goles en Inlglaterra le han dado el liderazgo en el Tri y Javier Aguirre confió siempre en él.

"De todos los delanteros que teníamos era el mejor rematando a puerta, sobre todo en el golpeo de aire. Podrá fallar muchas, pero no pierde la fe nunca", recuerdan siempre en los entrenamientos del Tri.

La perseverancia ya ayudó a Jiménez. Su discurso con los compañeros ha funcionado y él, ha podido entrar en una zona de histórico con la selección mexicana.