Mundial 2026: Roberto Alvarado a una asistencia de la marca histórica de México, ¡Dibuje 'Piojo'! 

Gran primera parte que está jugando la Selección Mexicana ante Ecuador. Van 45 minutos donde el Tricolor ya se hizo presente en el marcador con una gran gol de Julián Quiñones, con asistencia de Roberto Alvarado.

El equipo de Javier Aguirre se ha ido con todo, gracias al apoyo de la afición y el futbol que están desplegando dentro de la cancha.

El Piojo Alvarado en el partido entre México y Ecuador Mexsport

Piojo Alvarado, a una asistencia de la marca de Luis García

Las miradas y los reflectores se los está llevando Julián Quiñones, quien abrió el marcador ante Ecuador con una soberbia definición dentro del área.

Sin embargo, el pase previo fue de uno de los mejores jugadores dentro de toda la Copa del Mundo para México: Roberto Alvarado.

El ‘Piojo’ lanzó un pase preciso, justo antes de que Quiñones cayera en fuera de lugar, por arriba del defensor ecuatoriano y después, Julián anotó el primer gol.

Con este pase, Alvarado llegó a las 3 asistencias en la Copa del Mundo 2026, igualando a Cuauhtémoc Blanco, Hugo Sánchez y Alberto García Aspe.

Luis García ostenta la marca histórica con 4 asistencias, por lo que sí Alvarado logra una más en este o los demás partidos, igualará esta cifra.

Mucho se había criticado al jugador de Chivas, por no encarar y no generar juego, sin embargo, ha sido un futbolista silencioso que ya demostró ayudar al equipo sobre el rendimiento personal.