Frentes Políticos / 1 de julio de 2026

1, Omisiones. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, terminó por pedir a la Secretaría de Salud, a cargo de David Kershenobich, revisar las denuncias surgidas en Las Choapas tras casi cuatro meses del incendio en el pozo Krem-1 de Petróleos Mexicanos. Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, queda bajo escrutinio por la respuesta local ante una población que reporta enfermedades, contaminación y abandono. Si la Federación ordena verificar lo que los habitantes denuncian desde hace meses, el aparato estatal difícilmente puede alegar sorpresa. La emergencia ya dejó daños; la respuesta institucional agrava la situación. Fin.

2. Protección. Edgar Amador, secretario de Hacienda, apareció con una ofensiva financiera coordinada con Washington que golpea una red ligada al robo de hidrocarburos y al Cártel Jalisco Nueva Generación. Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ejecutó el congelamiento de cuentas y colocó bajo presión a empresas de transporte, logística y comercialización. La cooperación binacional exhibe capacidad institucional, aunque deja una pregunta, si las rutas financieras estaban identificadas, ¿por qué crecieron durante tanto tiempo? El dinero dejó huellas. Ahora toca seguirlas hasta el final.

3. Estreno. El calendario electoral en México abre una nueva etapa, pues desde el 1 de julio cobran vida jurídica y presupuesto dos partidos que aspiran a mover el tablero rumbo a 2027. Hugo Eric Flores Cervantes vuelve a colocar en circulación una fuerza cercana al oficialismo, ahora bajo la marca PAZ, en tanto Guadalupe Acosta Naranjo impulsa Somos México como refugio para una oposición dispersa. El Instituto Nacional Electoral, a cargo de Guadalupe Taddei, ya dio el banderazo, aunque el dinero público apenas compra tiempo. La verdadera aduana llegará en las urnas, donde 3% separa a la permanencia del olvido político. Avisados.

4.Tratado, ¿va? Claudia Sheinbaum, presidenta de México, sostiene que el país cumplió con cada paso para preservar la vigencia del T-MEC y deja la siguiente decisión en manos de Donald Trump, presidente de EU. El mensaje transmite serenidad, aunque el margen de maniobra mexicano depende de factores ajenos a la voluntad del gobierno. Las tareas pendientes ya han sido asumidas por Marcelo Ebrard, en su calidad de secretario de Economía. Queda esperar. El sector empresarial respalda la continuidad del acuerdo, por el peso de las cadenas productivas compartidas, pero la política comercial de Washington sigue en la incertidumbre. Es ahora o nunca.

5. Ultimátum. Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, endureció la ruta para que Movimiento Ciudadano concluya las reformas exigidas en materia de prevención, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres. Jorge Álvarez Máynez, presidente del partido, y Dante Delgado Rannauro, referente histórico del mismo, cargan con un pendiente que se prolongó entre resoluciones del Tribunal Electoral y ajustes incompletos. El plazo ya no admite dilaciones, ya que el inicio del proceso electoral obliga a cerrar un capítulo que debió resolverse hace tiempo. La igualdad no puede seguir atrapada entre recursos y estatutos a medio escribir. ¿Hay o no hay?