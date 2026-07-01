Piero Hincapié se une a dos 'listas negras' tras expulsión por taparse la boca

El defensor central de Ecuador y el Arsenal de Inglaterra, Piero Hincapié, perdió completamente la cabeza sobre los minutos finales del compromiso que representó su eliminación a manos de México en el Mundial 2026; se une a dos listas negras al ver la tarjeta roja por taparse la boca.

México avasalló y venció 2-0 a Ecuador en la cancha del Estadio Ciudad de México, manteniendo el recinto tres veces mundialista como un fortín histórico para el Tri, ya que nunca ha caído en una justa veraniega (1970, 1986 y 2026), además de que jamás ha estado por debajo en el marcador cuando un compromiso de Copa del Mundo se disputa en la capital del país.

Fue durante el minuto 90+5 cuando en una lucha incesante sobre la mitad de la cancha, el jugador del Arsenal de Inglaterra y la Selección de Ecuador, Piero Hincapié, se tapó la boca y –tras una veloz revisión en el VAR- vio la tarjeta roja.

Piero Hincapié se convirtió en el segundo futbolista de Ecuador en ser expulsado en una Copa del Mundo. Eduardo Jimenez

Piero Hincapié tendrá que pagar su partido de suspensión en el siguiente partido oficial de Ecuador. Eduardo Jimenez

De esta forma, Piero Hincapié se unió a dos listas negras tanto en la historia de esta nueva implementación para los futbolistas que se tapan la boca y son expulsados como de aquellos ecuatorianos que se marcharon a bañar temprano durante una Copa del Mundo.

Segundo expulsado por taparse la boca: la conocida Ley Prestianni se convirtió en una norma que cobró su primera víctima en un duelo de esta misma Copa Mundial de la FIFA, con el paraguayo Miguel Almirón sufriendo el cartón que terminó con su participación en el duelo frente a Turquía, por lo que Hincapié es el segundo jugador en tener que abandonar el terreno de juego por incumplir con esa nueva norma.

Segundo expulsado en la historia de Ecuador en un Mundial: el único futbolista de ‘La Tri’ que había sido expulsado en una Copa del Mundo fue Antonio Valencia ante Francia durante la Fase de Grupos de la edición celebrada en Brasil 2014, por lo que su tarjeta roja se convirtió en la primera de Ecuador en una fase de eliminación directa.

El partido de suspensión tendrá que cumplirlo una vez que Ecuador vuelva a disputar un partido oficial, ya sea de Eliminatoria mundialista rumbo a la justa a celebrarse en 2030 o durante la Copa América 2028.

BFG